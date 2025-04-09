DEM Parti-Erdoğan görüşmesinin tarih ve saati belli oldu

DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamadaSırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti'nin yarın saat 13:30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini duyurdu.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup toplantısında "Yarın DEM heyetini kabul ederek hem kendileriyle görüşecek hem de 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.