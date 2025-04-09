  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. DEM Parti-Erdoğan görüşmesinin tarih ve saati belli oldu
Takip Et

DEM Parti-Erdoğan görüşmesinin tarih ve saati belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti'yle yarın 13.30'da Beştepe'de görüşecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DEM Parti-Erdoğan görüşmesinin tarih ve saati belli oldu
Takip Et

DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamadaSırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti'nin yarın saat 13:30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini duyurdu.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup toplantısında "Yarın DEM heyetini kabul ederek hem kendileriyle görüşecek hem de 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyorCumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyorGündem

 

Gözler Erdoğan-DEM Parti görüşmesine çevrildiGözler Erdoğan-DEM Parti görüşmesine çevrildiGündem

 

 

Gündem
TÜGİS: Yumurtada Salmonella riski var! Dokunduktan sonra mutlaka ellerinizi yıkayın
Yumurtada Salmonella riski var! Dokunduktan sonra mutlaka ellerinizi yıkayın
Mahir Polat için ev hapsi kararı verildi
Mahir Polat için ev hapsi kararı verildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şili Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şili Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
Saraçhane tutuklamaları: 28 sanık hakkında tahliye kararı
Saraçhane tutuklamaları: 28 sanık hakkında tahliye kararı
Gönül Yazar'dan sağlık durumuyla ilgili çıkan iddialara tepki: Gayet iyiyim, haberler asılsız
Gönül Yazar sağlık durumuyla ilgili çıkan iddialara tepki gösterdi
Ahmet Özer'in kayyum davasında yeni gelişme
Ahmet Özer'in kayyum davasında yeni gelişme