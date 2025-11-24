DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: CHP'nin İmralı'ya gitmesini çok önemsiyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "kimse gitmeyecekse ben üç arkadaşımı alır giderim" sözlerinin ardından 21 Kasım'ta toplanan TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, teröristaşı Öcalan'ı ziyaret etmeye karar vermiş fakat CHP ve Yeniyol Partisi grubu ziyarete üye göndermemeye karar vermişti.

23 Kasım'da Hatay'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Biz CHP'nin gitmesini çok önemsiyoruz. Bunu her görüşmede, her yerde söyledik. Bu konuda ümit ediyoruz ki, komisyon adaya gidene kadar fikirlerini değiştirirler" dedi.

Bu görüşmelerin AK Parti ve MHP ile değil, devletle yürütülen görüşmeler olduğunu vurgulayan Hatimoğulları, bütün dünyada çatışma çözümleri için savaşan tarafların masaya oturduğunu söyledi:

"Bu sürecin muhatabı devlettir ama devletin aynı zamanda icra makamı vardır. İcra makamı da hükümettir o nedenle şu anda hükümetle bu görüşmeler gerçekleşiyor. Yoksa bu siyasi bir tercih yapıldığı için değil.

Alevi toplumunda çok büyük kaygılar var. Sol sosyalist kesimlerde büyük kaygılar var. Bu kaygılar haksız kaygılar değil. Bu rejimden gına gelmiş, bu iktidardan, dışlanmaktan, ötekileştirilmekten baskılanmaktan gına gelmiş.

DEM Parti'ye daha önceki ismi HDP'ye dönük gerçekleşen baskıları, şimdi benzerinin CHP'ye gerçekleşmesi asla bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu konuda da sürecin devam etmesine rağmen, görüşmelerin sürmesine rağmen biz en açık ve yalın şekilde CHP'yle dayanışmaya devam ediyoruz."

Heyet bugün İmralı'ya gidiyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan Meclis heyetinin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere bir-iki saat içinde İmralı’ya hareket edeceği öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre heyetin İstanbul’dan helikopterle İmralı’ya gideceği belirtildi.