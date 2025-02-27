DEM Parti heyeti yola çıktı! İmralı 'silah bırakın' diyecek mi?

DEM Parti'de 7 kişiden oluşan İmralı Heyeti, teröristbaşı Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adasına doğru yola çıktı.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Sayın Öcalan ile 3’üncü görüşmeyi gerçekleştirmek üzere İmralı Adasına doğru yola çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

İmralı heyeti İstanbul'da açıklama yapacak

Heyetin saat 17:00'de İstanbul'da açıklama yapması bekleniyor.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısının yer alacağı İmralı Heyeti açıklaması Diyarbakır ve Van’da dev ekranlarda yayınlanacak.

DEM Parti Diyarbakır ve Van il örgütleri sosyal medyada paylaşım yaparak vatandaşları açıklamayı izlemeye davet etti.

Van DEM Parti il örgütünün ‘Asrın çağrısını Van’da kitlesel karşılıyoruz’ başlıklı çağrısında “Abdullah Öcalan’ın yapacağı onurlu barış çağrısını birlikte karşılama amacıyla tüm Van halkını kent meydanına davet ediyoruz’ denildi.

Diyarbakır DEM Parti il örgütü de Sur ilçesindeki meydanda kurulacak dev ekranlardan yayın yapılacağını duyurdu.

İmralı süreci Bahçeli'nin çağrısıyla başlamıştı

Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasında bulunmuştu. DEM heyeti, iki kez PKK elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Gözler, İmralı'dan gelecek çağrıda.