DEM Parti MYK toplanıyor: İmralı heyetinin teröristbaşı Öcalan ile görüşmesi ele alınacak

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Parti Genel Merkezi'nde bugün saat 10:30'da toplanıyor.

Toplantıda, DEM Parti İmralı heyetinin terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile dün yaptığı görüşme ve yarın toplanacak olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ülkede yaşanan son siyasi gelişmeler ve yürütülen süreç görüşülecek başlıklar arasında yer alacak.

ANKA'dan Berfin Bayır'ın aktardığına göre toplantıda, ülkede yaşanan son siyasi gelişmelerin yanı sıra yürütülen sürece ilişkin gelişmeler ele alınacak.

Öte yandan, MYK toplantısında 8 Aralık’ta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacak 2026 yılı bütçesi ve Genel Kurul’a gelmesi beklenen 11. Yargı paketi de ele alınacak.