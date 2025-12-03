  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. DEM Parti MYK toplanıyor: İmralı heyetinin teröristbaşı Öcalan ile görüşmesi ele alınacak
Takip Et

DEM Parti MYK toplanıyor: İmralı heyetinin teröristbaşı Öcalan ile görüşmesi ele alınacak

DEM Parti MYK, teröristbaşı Öcalan ile yapılan son görüşme ve siyasi sürece ilişkin başlıkların ele alınacağı kritik toplantı için bugün 10:30’da bir araya geliyor. Gündemde bütçe görüşmeleri ve 11. Yargı paketi de var.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DEM Parti MYK toplanıyor: İmralı heyetinin teröristbaşı Öcalan ile görüşmesi ele alınacak
Takip Et

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Parti Genel Merkezi'nde bugün saat 10:30'da toplanıyor.

Toplantıda, DEM Parti İmralı heyetinin terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile dün yaptığı görüşme ve yarın toplanacak olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ülkede yaşanan son siyasi gelişmeler ve yürütülen süreç görüşülecek başlıklar arasında yer alacak.

ANKA'dan Berfin Bayır'ın aktardığına göre toplantıda, ülkede yaşanan son siyasi gelişmelerin yanı sıra yürütülen sürece ilişkin gelişmeler ele alınacak.

Öte yandan, MYK toplantısında 8 Aralık’ta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacak 2026 yılı bütçesi ve Genel Kurul’a gelmesi beklenen 11. Yargı paketi de ele alınacak.

DEM’in, CHP’ye “Stockholm sendromu” yanıtıDEM’in, CHP’ye “Stockholm sendromu” yanıtıGündem
Tuncer Bakırhan: İmralı'daki tutanaklar kamuoyu ile paylaşılmalıTuncer Bakırhan: İmralı'daki tutanaklar kamuoyu ile paylaşılmalıGündem
Gündem
İstanbul’da aranan 3 bin 248 hükümlü yakalandı
İstanbul’da aranan 3 bin 248 hükümlü yakalandı
DEM Partili Koçyiğit iddialara yanıt verdi: Teröristbaşı, "Süreç başarılı olmazsa MHP içinde Bahçeli'ye darbe yapılır" dedi mi?
DEM Partili Koçyiğit yanıt verdi: Öcalan, "Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılır" dedi mi?
İzmir'de 24 saatlik su kesintisi yapılacak
İzmir'de 24 saatlik su kesintisi yapılacak
Gürcistan'a girişte yeni dönem: 1 Ocak 2026’da başlıyor
Gürcistan'a girişte yeni dönem: 1 Ocak 2026’da başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen şahıs otobüste gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen şahıs otobüste gözaltına alındı
Yunanistan'daki çiftçi eylemi Türkiye sınırını kilitledi: TIR'lara 24 saat yasak, küçük araçlara sınırlı geçiş (Video)
Yunanistan'daki çiftçi eylemi Türkiye sınırını kilitledi: TIR'lara 24 saat yasak