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DEM Parti'den Ankara'da eylem kararı

DEM Partili tüm belediye eş başkanları ve belediye meclis üyeleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan kayyum atamalarını Çarşamba günü Ankara'da eylem düzenleyecek.

Haber Merkezi
ANKA
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DEM Parti'den Ankara'da eylem kararı
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31 Mart 2024 yerel seçimlerin ardından İçişleri Bakanlığı’nca dokuzu DEM Partisi, ikisi CHP yönetiminde olmak üzere 11 belediyeye kayyum atandı. Son olarak Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan’ın görevden alınmasının ardından DEM Parti tarafından kitlesel protesto eylemi yapılacak.

19 Şubat Çarşamba günü Ankara’da DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları’nın katılımıyla Güven Park’ta belediyelere kayyum atanması düzenlenecek oturma eylemiyle protesto edilecek.

Eyleme, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun ile DEM Partili tüm belediye eş başkanları, meclis üyeleri ve görevden alınan eş başkanlar katılacak.

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