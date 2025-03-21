DEM Parti'den 'Saraçhane' kararı: Halk iradesinin gasp edilmesine geçit vermeyeceğiz

DEM Parti İstanbul İl Örgütü “İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla bu akşam saat 19:30’da Saraçhane’de olacağız. Halk iradesinin gasp edilmesine geçit vermeyeceğiz” dedi.

İBB binası önünde yapılacak toplantı için çağrı yaptı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul İl Örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonun ardından bu akşam Saraçhane bulunan İBB binası önünde yapılacak toplantı için çağrı yaptı.

DEM Parti'den yapılan çağrı açıklamasında "İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla bu akşam saat 19:30'da Saraçhane'de olacağız. Halk iradesinin gasp edilmesine geçit vermeyeceğiz!" ifadelerine yer verdi.