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Rekabet Kurulu, Getir için kararını verdi

Rekabet Kurulu, Getir’in dört iştirakinin devir işlemine izin verdi

Haber Merkezi
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Rekabet Kurulu, Getir için kararını verdi
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Rekabet Kurulu, Getir’de yaşanan krizin aktörlerinden Mubadala'nın başvurusunu değerlendirerek sonuca vardı.

İnternet sitesinde yer kararda, "Getir Araç Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret AŞ, Getir Teknolojik Hizmetler AŞ, Getiriş Danışmanlık ve Ticaret AŞ ve Getgo Teknoloji AŞ’nin tek kontrolünün dolaylı olarak Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işlemine izin verildi" denildi.

Mubadala, Getir’in dört iştiraki için Rekabet Kurumu’na başvurduMubadala, Getir’in dört iştiraki için Rekabet Kurumu’na başvurduGündem

 

 

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