Rekabet Kurulu, Getir için kararını verdi
Rekabet Kurulu, Getir’in dört iştirakinin devir işlemine izin verdi
Rekabet Kurulu, Getir’de yaşanan krizin aktörlerinden Mubadala'nın başvurusunu değerlendirerek sonuca vardı.
İnternet sitesinde yer kararda, "Getir Araç Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret AŞ, Getir Teknolojik Hizmetler AŞ, Getiriş Danışmanlık ve Ticaret AŞ ve Getgo Teknoloji AŞ’nin tek kontrolünün dolaylı olarak Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işlemine izin verildi" denildi.