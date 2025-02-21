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DEM Partili Kağızman Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan’a 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kars’ın Kağızman ilçesi Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.  31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti’den belediye başkanı seçilen Alkan’ın duruşmaya katılmadan ceza aldığı öğrenildi.

Haber Merkezi
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DEM Partili Kağızman Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan’a 6 yıl 3 ay hapis cezası
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Kars’ın Kağızman ilçesi Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada cumhuriyet savcısı, Alkan’ın “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Alkan’ın avukatının mazeret talebini ve savunma için süre isteğini reddetti. Mahkeme Alkan’ı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

1 Kasım 2019’da Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Alkan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti’den belediye başkanı seçilen Alkan’ın duruşmaya katılmadan ceza aldığı öğrenildi.

DEM Parti’den karara tepki geldi

DEM Parti Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karara tepki gösterdi.

Koçyiğit, Kağızman Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan’a hukukun en temel ilkeleri yok sayılarak ceza verildiğini belirtti.

Alkan’ın hazır bulunmadığı duruşmada alelacele verilen bu kararın, yargının siyasallaşmasının ve hukukun araçsallaştırılmasının en net göstergesi olduğunu söyleyen Koçyiğit, kararı “halkın iradesine yönelik açık bir müdahale” olarak nitelendirdi. DEM Parti Grup Başkanvekili, iktidarı hukukun üstünlüğüne ve demokratik halk iradesine saygı duymaya çağırdı.

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