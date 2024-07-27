DEM Partili Koca: Hatay'da depremzedeye rezerv alan işkencesini derhal durdurun

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'daki rezerv alanla ilgili yaşanan sorunları dile getirdi.

Koca şunları söyledi:

"Depremzede halkın yaralarının sarılmadığı gibi deprem suçlarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Hatay'da son bir haftada rezerv alan işkencesiyle depremzedelere zulmediliyor. Gültepe Mahallesi'nde halka evlerini boşaltması için tebligat gönderildi. Akevler Mahallesi'ndeki hasarsız ve az hasarlı evlere ağır hasarlı yıkım tebligatları gönderildi. Yine Esentepe Mahallesi'nde hasarsız binaların elektrik ve suları kesildi. Antakya'nın rezerv alan ilan edilen birçok mahallesinde yargı süreci tamamlanmadan elektrik sayaçları söküldü. Hatay'da depremzede halk 'Yuvamıza dokunmayın' diye isyan ediyor. Biz de buradan bir kez daha ifade ediyoruz, Hatay'da depremzedeye rezerv alan işkencesini derhal durdurun."