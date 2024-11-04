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DEM Partili üç belediyeye kayyum atandı! DEM Parti'den ilk açıklama geldi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesi'ne kayyım atandı. DEM Partili Belediye başkanları görevden alındı. DEM Parti'den ilk açıklama yapıldı.

Haber Merkezi
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DEM Partili üç belediyeye kayyum atandı! DEM Parti'den ilk açıklama geldi
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesi'ne sabah saatlerinde kayyım atandı. DEM Partili Ahmet Türk, Gülistan Sönük ve Mehmet Karayılan görevden alındı. DEM Parti'den konuyla ilgili ilk açıklama yapıldı.

DEM Parti şu ifadeleri kullandı:

"Kayyım darbesi 85 milyon için demokrasi ve özgürlük sorunudur ve önü alınmazsa ne sadece Kürt illeriyle ne de şimdiye kadar gasp edilen belediyelerle sınırlı kalacaktır. Hangi partiden ve düşünceden olursa olsun, bu darbe artık bütün Türkiye halklarının seçme ve seçilme hakkına, siyasi iradesine yönelmiş açık bir tehdittir. Bu vesileyle bütün demokratik kamuoyuna çağrımızdır: Bu gayrimeşru darbeci anlayışa karşı herkes en yüksek düzeyde sesini ve itirazını yükseltmelidir.

Her koşulda halkın iradesini savunmak ve halkın yerel yönetimlerine sahip çıkmak partimizin varlık gerekçesidir. Bu yöntem ve saldırılar, her türlü çözüm arayışını ve yaklaşımını zehirlediği gibi, iktidarın samimiyeti konusunda da daha büyük şüpheler doğurmuştur.

Biz çözüm ve barış için el uzatılmasını beklerken, halkın iradesine el uzatılmıştır. Biz sorunların diyalog ve müzakereyle çözülmesini beklerken, halkın çözüm beklentilerine tuzak kurulmuştur. Asla boyun eğmeyeceğiz, asla mücadeleden geri durmayacağız. Eğer iktidar iflas etmiş bu yöntemlerle başarılı olacağını düşünüyorsa çok büyük yanılacaktır. Halkımız da her şart ve koşulda kendi iradesine sahip çıkacaktır."

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