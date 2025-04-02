Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan muhalefete "boykot" tepkisi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, CHP önderliğinde sokak eylemleri ve boykot çağrıları yapılmaya başlandı. Özellikle Özgür Özel ve İmamoğlu, 2 Nisan'da vatandaşları alışveriş yapmamaya çağırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen, ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişiler hakkında resen soruşturma başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, soruşturmanın "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından açıldığı vurgulandı.

"Nihai hedefi bu şekilde insanları birbirine düşürmek"

Öte yandan, yapılan çağrılar üzerine bazı işyerlerine yönelik fiziksel ve sözlü şiddet eylemlerine ilişkin soruşturmaların da bu soruşturma ile birleştirildiği kaydedildi.

CHP'nin boykot çağrısına siyaset ve iş dünyasından art arda tepkiler gelirken Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal da zehir zemberek sözlerle tepkisini ortaya koydu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Baykal, "Herkes biliyor ki sokak ve boykot çağrılarına katılan kadar katılmayan, karşı boykot yapmak isteyen, biz de sokağa çıkalım diyenler var. Nihai hedefi bu şekilde insanları birbirine düşürmek olan ana muhalefet ülkemizi çıkmaza sürüklemek için siyaset yaparken;

"Bir kez daha maskeler düştü"

Herkesin sabırla olayları izlemesini sağlayan hükümet soğukkanlılıkla Türkiye'ye sahip çıkıyor, ana muhalefetin ülkemizi yakma hevesi ile körüklediği ateşi söndürmeye çalışıyor. Bir kez daha maskeler düştü ve millet sevdasına sahip olan gün gibi ortaya çıktı. Savaş yöntemlerinin değiştiği bu çağda, Elbirliği ile ülkemize yapılan bir saldırıyı daha atlatacağız."