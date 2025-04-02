Türkiye'den Facebook'a Ekrem İmamoğlu cezası!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok yetkilinin tutuklanmasının ardından başlayan protestolar devam ederken, Türkiye’nin, Facebook’taki içerikleri kısıtlamadığı gerekçesiyle Meta'ya para cezası verdiği bildirildi.

ABD merkezli Politico'ya konuşan bir kaynak, Türk yetkililerin Meta’dan belirli içerikleri sınırlandırmasını talep ettiğini ancak şirketin bu taleplere uymadığı için yüksek miktarda para cezasına çarptırıldığını ifade etti.

Türk hükümeti, sosyal medya hesaplarının askıya alınmasını istiyor

Habere göre Türk hükümeti, protestolarla ilgili bilgi paylaşan sosyal medya hesaplarının askıya alınmasını istiyor.

Kaynak, "Açıkça kamu yararına olan içerikleri sınırlamamız yönünde Türk hükümetinden gelen talepleri geri çevirmeye çalıştık ve sonuçta cezaya çarptırıldık. Hükümetin online servisleri kapatma tehditleri ciddi ve insanların kendilerini ifade etme hakkı üzerinde ciddi etkisi var" dedi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu X'te de son dönemde gazetecilere ve muhaliflere ait bazı hesaplar askıya alınmıştı. Politico'nun haberine göre Meta geçen yıl Türk makamlardan bazı içerikleri kaldırması için 5.677 talep aldı.