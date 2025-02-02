Denizli'de 7 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar var

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi 6653 Sokakta bulunan 7 katlı rezidansta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların sardığı binadaki yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üst katlardaki dairelerde mahsur kalanların kurtarılması için itfaiye ekiplerinin merdivenli araçlarla tahliye çalışması başlattı.

Dumanların sardığı binadaki yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Üst katlardaki dairelerde mahsur kalanların kurtarılması için itfaiye ekiplerinin merdivenli araçlarla tahliye çalışması başlattı.