Deprem bölgesinde iletişim bir ay ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AFAD Koordinasyon Merkezinde depremlerle ilgili son durumu paylaştı.



Oktay, özetle şunları söyledi:

"Sahada arama kurtarma amacıyla 34 bin 717 personelimiz var. Bütün güçleriyle çalışmaya devam ediyorlar.

Hatay’a ciddi derecede yoğunlaşmayı artırmış durumdayız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın defin işlemleri tamamlandı.

Onun için ısrarla hasarlı olan, yıkılacak olan binalardan uzak durulmasını talep ediyoruz.

Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. 230 bin binanın hasar tespit ekiplerince incelendi. Bu binalar çalışılmış durumda. Asıl önemli olan hasarlı binaların tespiti bir an önce yıkılmasıdır, ki hasarsız binalara ev sahiplerinin yerleştirilebilmesi.

Hasar tespitleri yapılan binaların bir an önce temizlenmesi önemli fakat, bu enkazlar kaldırılmadan savcılıklarla delillerin incelenmesi de önemli.

73 uçak ve 112 helikopterle sahada çalışmaya devam ediyoruz. İHA ve dronlar da çalışmalarda aktif kullanılıyor. Hatay Havalimanı açıldı. Uçaklarımız havalimanına inmek üzere havadalar. Tahliyeyi ordan yapabileceğiz.

Çadır ihtiyacının fazla olduğunu biliyoruz. Bütün kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve yurt dışından gelen desteklerle çadırlar artıyor.

1 milyon 200 bin vatandaş barınan var

5 bin adetlik konteyner kent oluşturma çalışması başlamıştır. Gerek tahliye ile gerekse o bölgede toplam barınan afetzede vatandaşımız 1 milyon 200 bini bulmuştur. Kayıtlı 400 bine yakın tahliyemiz var.

Bölgeye kontrollü elektrik ve doğal gaz vermeye devam ediyoruz. İkincil bir afete maruz kalmamak için kontrollü devam ediyoruz. Orada herhangi bir binada hasar varsa oraya enerji verilmesi çok sıkıntılı olabiliyor.

Depremin olduğu andan itibaren 1 ay tüm görüşmeler ücretsiz

Haberleşmenin sağlanmasıyla ilgili çalışmalar yapılsa da operatörlerle görüşerek bir karar aldık. GSM operatörleri Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak.

Refakatsiz çocuklar

Tek bir çocuğumuzu bile yalnız bırakmak istemiyoruz. Devletin şefkat elini tüm hayatı boyunca o çocuğumuza hissettirmek istiyoruz.

Ailesine ulaşılamayan 574 evladımız vardı, 76'sı ailelerine teslim edildi. 380 çocuğun tedavisi devam ediyor. 503'ünün kimlikleri belirlenmiş durumda.

Milletimizle birlikte tek yürek, yaraları bir an önce saracağız.

