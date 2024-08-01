Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Ağrı Dağı'nda sele kapıldı, Jandarma kurtardı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yanardağ incelemeri için Ağrı Dağı’na çıkarken beraberindeki ekiple birlikte sele kapıldı. Ahmet Ercan, Jandarma yardımıyla kurtuldu.

Türkiye’de deprem rsikli il ve ilçelere karşı uyarılarına devam eden Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, 33 kişiyle birlikte yanardağ incemeleri için Ağrı Dağı’na çıktı.

Ahmet Ercan’ın sosyal medya platformu X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamasına göre 33 kişilik ekip, 5137 metre ile Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’nın 3300 metresine 4x4 ciplerle çıktı.

Grup dönüş yolunda aniden bastıran kar, dolu ve sağanak nedeniyle mahsur kaldı. Dağdan inerken sele kapılan grubu Jandarma kurtardı.

Prof. Dr. Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yanardağ incelemeleri için 5137 metrelik Türkiye'nin doruğu olan Ağrı dağının 3200 metresine 4×4 jiplerle Ağrı safarisi ile çıktık. Birden bastıran kar, dolu, sağanaķ altında 33 kişi dağdan inerken sele kapıldık. Jandarma yardımıyla kurtulduk, Süphan ile Nemrut'a çıktık."