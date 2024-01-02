'Depremler ürpertiyor': Naci Görür ve Ahmet Ercan Tunceli-Hakkari için uyardı: 7 üzeri deprem üretir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, dün merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi.

Depremin ardından uzmanlar uyarılarda bulundu. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Yeni yılın ilk günü 16.28’de Pülümür kırığının doğu ucunda, Süleymanuşağı köyünde, 5 kilometre derinde, M4.2 büyüklüğünde olan deprem, Kuzey Anadolu Kırığı'nın ikincil kolundadır. Erzincan ile Bingöl arasında gerginlik birikimi sürmektedir. 1992’den beri bu kesimde büyük deprem gözlenmiyor" dedi.

"Bu fay kırılmaya ve 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır"

Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Görür, "Arkadaşlar, Süleymanuşağı Pülümür’de (Tunceli) 4.2 deprem oldu. Biliyorsunuz bu deprem en fazla korktuğumuz ve dikkat çektiğimiz Yedisu Fayı üzerinde oldu. Bu fay kırılmaya ve 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır. Ben bir müddettir Tunceli ve Pülümür'e dikkat çekiyordum. Daha bu sabah bile söyledim. Bu yöredeki yerleşim alanlarına dikkat edilmeli, gereken önlemler alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Ardışık depremler ürpertiyor"

Hakkari Yüksekova ise 2 gündür deprem hareketliliği yaşıyor. Hakkari'de 3.5, 3.9, 4.4 ve 4.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hakkari için uyarıda bulundu. "Ardışık depremlerin olagelmesi ürpertiyor" diyen Ercan, "Beklenen M7 dolayında deprem olması için biriken gerginliğin 43 km lik kabuğu kırabilecek düzeye ulaşması gerekiyor" dedi.