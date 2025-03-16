Dervişoğlu: Gün gelecek bunun hesabı Bahçeli’ye sorulacak

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği iftar programına katıldı. Zeytinburnu’ndaki İl Başkanlığı binası önünde partililerle ve yurttaşlarla iftar yapan Dervişoğlu, daha sonra konuşma yaptı.

Erken seçim tartışmalarına değinen Dervişoğlu, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği en önemli handikaplardan bir tanesi, bu. Yerel seçimden çıktıktan sonra Türkiye’nin gündemine bir şekilde erken seçim taşındı. Erken seçimler taşınınca da muhtemel adaylar üzerinden gelişen tartışmalar yaşama geçirildi. Bugün karşı karşıya bulunduğumuz tabloyu doğru okumanızı istiyorum. Bu iktidarın seçim kazanmak üzere hangi planları ve stratejileri hayata geçirdiğini doğru bir biçimde analiz etmenizi istirham ediyorum. Türkiye’de yaşanan her türlü gerginlik bu iktidarı beslediği için bu gerginliklerin yaşanmasını temin etmek adına hükümetin ve başta Tayyip Erdoğan olmak üzere avanesinin çeşitli stratejileri kurgulayarak yaşama geçirdiklerini anlamanızı istiyorum. Biz asla ve kata bu oyuna gelmeyeceğiz. Gerginliklerin tarafı olmayacağız. Yapay tartışmalardan iktidarın beslenmesinin zeminini oluşturmayacağız. Karşı karşıya bulunduğumuz sorunu toptancı bir tarih şuuruyla okuyup, demokrasinin erdemi ile değerlendirip milletin menfaati nedir, ona göre bir yol haritası tanzim edeceğiz. Oyuna gelmeyeceğiz. Sosyal gerginlikten beslenebilmek adına yapay tartışmaları gündeme getirenlerin, gerginlikten sonraki sürecin kaosa dönüşmesini temin etme arzusunu da yaşama geçirebileceklerini unutmayacağız.

“Diploması tartışılan cumhurbaşkanı 23 yıldır ülkeyi yönetiyor”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının önünün kesilmesi için hakkında açılan soruşturmalara, yargılamalara ve diploma iptali ile ilgili tartışmalara ilişkin Dervişoğlu, şöyle konuştu:

“Buna bağlı olarak siyasetçiler cezaevine gönderiliyor, gazeteciler tutuklanıyor; aydınlar, sivil toplum kuruluşları baskılanmak isteniyor. Bütün bunların hepsi Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ömrü boyunca cumhurbaşkanlığı makamında tutmak için yapılıyor. Bu tartışmalar ilk olarak Sayın Cumhurbaşkanı’nın diplomasının olup olmamasından kaynaklandı. Diplomasının varlığı tartışılan bir Cumhurbaşkanı, 23 yıldır bu ülkeyi yönetiyor ama kimse ağzını açmadı. Bugün Ekrem İmamoğlu ile ilgili, yarın bir başka siyasi kimlikle ilgili birtakım tartışmalar belli ki kamuoyunun gündemine taşınacak. Diyelim ki yarın bir karar verildi ve Ekrem İmamoğlu’nun diploması yok sayıldı. Bunun sahada karşılığı, farklı farklı siyasi tartışmaların sokağa taşınmasına sebep olur. Buradan sesleniyorum. Türk milletinin huzurunu bozmayın. Türkiye’nin bir hukuk devleti olmadığına delalet edecek kararların alınmasına aracılık etmeyin. Bu büyük milleti sokaklara düşürüp kaosun tarafı gibi göstermeyin.

“İmamoğlu da Yavaş da İYİ Parti’nin adayı da yarışsın”

Bırakın yarışalım. Erdoğan’la isimleri geçiyorlar diye söylüyorum. Muhtemel cumhurbaşkanı adayları yarışsın. Önümüzde seçim yok. İYİ Parti’nin kararı ve kararlılığı, sizlerin iradesi nasıl tecelli edecek bugünden bilmiyoruz ama Ekrem İmamoğlu da yarışsın, Mansur Yavaş da yarışsın, gerektiğinde İYİ Parti’nin adayı da cumhurbaşkanlığı yarışına dahil olsun. Demokrasiden, sandıktan niye korkuyorsunuz? Adaleti demokrasinin kılıcı gibi milletin başının üzerinde neden sallıyorsunuz? Yargı kararları tartışılır olursa, adaletsizliğin hüküm sürdüğüne delalet eden uygulamalara dair adımlar atılırsa dışarıdan bakıldığında adalet duygusu zedelenmiş bir topluma dönüşürüz. Adalet duygusunun zedelendiği toplumlarda zedelenmemiş hiçbir müessese kalmaz. Bu adaletsizlik toplumun her alanına nüfus eder. Zaten bugün kaynatılamayan tencerelerden bahsediliyorsa; emeklinin, dulun, yetimin sefalet içerisinde yaşadığına dair kanaat hâkim hâle gelmişse, memurun ay sonunu getiremediğini konuşuyorsak, çiftçilerin toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamadığından bahsediyorsak tamamının sebebi adaletsizliktir, devlet yöneten anlayışın yağmacılığıdır, devletin ve milletin imkanlarının vatandaştan alınıp yandaşa peşkeş çekilmesidir. Bunu engellemek bizim görevimizdir. Belli ki demokrasinin ve hukukun zedelenmesine sebep olacaklar. Bu da Türkiye’nin hukuk, adalet ve demokrasi alanındaki karnesine zayıf olarak kaydedilecektir. Türkiye’ye bunu yapmaya hakkın yok Recep Tayyip Erdoğan. Bu büyük millet senden sorun çıkarmanı değil, sorunları çözmeni bekliyor. Haddini bil ve aklını başına al diyorum.”

“Üniter devlet yapısının tartışılmasına asla izin vermeyeceğiz”

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla başlayan sürece ilişkin de Dervişoğlu, “İYİ Parti olarak Türk milletinin kimliğinin, tek dilliliğinin, vatandaşlık tanımının ve üniter devlet yapısının tartışma masasına yatırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Türkiye’nin geleceğiyle ilgili tanzim edilen projeyi, Abdullah Öcalan denen terörist başının merhametinde arayan hiç kimse İYİ Parti’nin kapısını çalamayacaktır. Bunu herkesin bilmesini istiyorum” dedi.

“Bunun hesabının da gün gelecek, Bahçeli’ye sorulacağını buradan söylüyorum”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün tekrarladığı “PKK’yı kuran ve kumanda eden terörist başı Abdullah Öcalan, aynı zamanda örgütün kurucu önderidir” açıklamasına da tepki gösteren Dervişoğlu, sözlerini “Şimdi kendisini savunuyor. ‘Bu bir teknik tanımdır. Bunun patenti bizde değil. Bu PKK denen örgütün bir jargonu’ diyor. Bu patentin Bahçeli’ye ait olmadığını biz de biliyoruz. Bizim merak ettiğimiz patentin kime ait olduğu da değil. Sen Devlet Bahçeli, PKK’ya ait olan bu jargonu nasıl bu kadar içselleştirdin de Türk milletine karşı kullanıyorsun, anlayamadığımız budur. Sen PKK’nın jargonunu hangi ara bu kadar sahiplendin de ‘PKK’nın kurucu önderi’ sıfatlamasını yapmaya kalkışıyorsun. Bu, fikri bir ayrışmanın temelini oluşturur. Buradan açıkça ilan ediyorum. Milliyetçi ülkücü camiayla birlikteliğimiz devam ediyor ama Bahçeli’yle bu saatten sonra fikren ayrılıyoruz. Beni, milliyetçi ülkücü camia içerisinde dostluklarıyla iftihar ettiğim arkadaşlarım doğru anlar. Onların müktesebatında PKK’nın dilini milliyetçilik içerisine taşımak yoktur. Dolayısıyla benim duyduğum rahatsızlığın katbekat fazlasını onların duyduğunu da biliyorum. Bunun hesabının da gün gelecek, Bahçeli’ye sorulacağını buradan söylüyorum. Ben fikren Devlet Bahçeli'yle ayrışıyorum, camiayla alakalı bir sorunum yok. Bunun hesabını, milliyetçi harekete gönül verenlerin Bahçeli’ye sormasının arzusunu taşıyorum.” diyerek tamamladı.