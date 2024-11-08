DEVA Partili Rızvanoğlu: 2018’den bu yana 4 bin 811 futbol sahası büyüklüğünde orman arsa oldu

Orman Kanununun 31 kez değiştirildiğini, 2018 sonrasında ise 29 Cumhurbaşkanlığı kararı ve 1 Bakanlar Kurulu kararıyla orman arazilerinin arsaya dönüştürüldüğünü vurguladı. Rızvanoğlu, bu kararlar gereği kanunen iki katından fazlasının ağaçlandırma için Orman Genel Müdürlüğüne tahsisi gerektiğini belirterek, “Bu tahsisler yapıldı mı? Takibini yapıyor musunuz? Yoksa kanuna yeşil badana yapmak için mi yazdınız o maddeyi?” eleştirisinde bulundu.

Anayasa’nın 169. Maddesinin ormanları koruma yanında, orman arazilerinin küçülemeyeceği hükmünü de koyduğunu belirten Evrim Rızvanoğlu, “Ancak iktidarınız tam tersini yapmaya devam ediyor. Örneğin, Kazdağları’nda 5 bin 200 dönümlük arazide bir milyon ağacın kesileceği söyleniyor. Burası zaten yüzde 95 madenlere ruhsatlı. Biz elbette madenciliğe, yatırıma karşı değiliz ama çevreye duyarlı ve sürdürülebilir olmak kaydıyla. Şimdi, buradaki ağaçları keserek ülkemizin nefessiz kalmasına gönlünüz razı oluyor mu? Bunu sormak istiyorum. Asırlık karbon yutan ağaçların kesilmesine izin veriyorsunuz, sonra ‘Fidan dikiyoruz.’ diyorsunuz. Haftaya yine Millî Ağaçlandırma Günü diyeceksiniz, fidanlar dikeceksiniz, reklam yapacaksınız ama diğer tarafta milyonlarca da ağacı keseceksiniz” dedi.

Su Kanunu teklifi

Evrim Rızvanoğlu, Türkiye’nin su sorununun da bulunduğunu, tasarruf kampanyası başlatılmasına karşılık hedeflerin açıklanmadığını belirttiği konuşmasında, Su Kanunu teklifinin bir an önce hazırlanarak yasalaşması gerektiğini kaydetti.

“Pestisit kullanımı açıklanmalı”

Gıda güvenliği alanında taklit ve tağşiş listelerinin açıklanmasına karşılık, insan sağlığı ve çevre açısından riskli limit üzeri pestisit kullanımı konusunun da şeffaflaşmasını isteyen Rızvanoğlu, Bakanlığın 2023’te toplamda 58 bin ton pestisit kullanıldı verisini paylaştığını ancak bunun sadece denetim yapılan alanları kapsadığını, toplam rakamın açıklanması gerektiğini kaydetti.

Sokak hayvanlarını da gündeme getiren Deva Partili Rızvanoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının bütçe sunuşunda sokak hayvanları konusuna değinmemesini eleştirerek, kısırlaştırma yapılmamasının bütçe imkanıyla gerekçelendirilmesini eleştirdi.