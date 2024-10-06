DGS ek tercih tarihleri ne zaman?

ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde Dikey Geçiş Sınavı 2024 tercih sonuçları duyuruldu. Herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar ise ek tercih tarihlerine odaklandı. Peki, DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?

2024 DGS ek tercih tarihleri ile ilgili henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 2-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar belirlenecek. Herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler için ek tercih süreci başlayacak.

DGS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanır yayımlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçtiğimiz yıl DGS yerleştirme sonuçları 11 Eylül tarihinde ilan edilmiş, 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında ek yerleştirme süreci başlatılmıştı. Bu nedenle 2024 yılı ek tercih takviminin ekim ayının ortasına kadar ilan edilmesi bekleniyor.

DGS ek tercihler nasıl yapılır?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.