Dilan Polat ve Engin Polat'ı 'yakan' ihbar mektubu ortaya çıktı

Kara para aklama, yasa dışı bahis, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanuna muhalefet suçlarından başlatılan soruşturmada tutuklanan Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin, daha önce bahis baronlarına çalıştığını söyleyen ve etkin pişmanlıktan yararlanan gizli tanığın yazdığı ihbar mektubu doğrultusunda sorgulandığı ortaya çıktı.

Gizli tanığın iddiaları soruldu

Milliyet'in haberine göre, emniyette toplam 74 sayfa ifade veren çifte ihbar mektubunda yer alan yasa dışı bahis ve kumar gelirinin aklanmasıyla ilgili iddialar soruldu. Soruşturmanın omurgasını da Polatlar soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan ve gizli tanık olan kişinin mektuptaki iddiaları oluşturdu.

Buna göre, kendisinin yasa dışı bahis baronlarının eski finans sorumlusu olduğunu söyleyen gizli tanık, Engin Polat’ın yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin’in ortağı Derkan Başer’le kara para akladığını öne sürüyor.

İnternet üzerinden kredi kartıyla oynanan yasa dışı bahis paralarının “mail order” yöntemiyle Engin Polat’ın paravan şirketlerinin hesabında toplandığı, daha sonra bu paraların Bakırköy’de bir döviz şirketine teslim edildiği iddia ediliyor. Yasa dışı bahis paraları belli bir limite ulaştıktan sonra da Veysel Şahin’in kardeşi Murat Şahin’e ait Florya’daki mekana götürüldüğü belirtiliyor. Gizli tanığın iddialarına göre paralar buradan da KKTC, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtılıyor. Ardından da Polat’ın paravan şirketleri arasında para tranfesi yapılarak, kara paranın aklandığı öne sürülüyor.

Elde edilen bilgilere göre, “Kara para aklama suçu” için herhangi bir SGK’lı çalışanı olmayan “tasfiye halindeki” şirketler kullanıldı. Bunlardan biri de Dilan Polat’ın “Reklam yüzü” olduğu Rise and Shine Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ve Anonim Şirketi. Engin Polat’ın dayısının eşinin “Yetkili” olarak gösterildiği şirketin sahibi ise Engin Polat’ın babası Sezgin Polat’a ait Dipomed Medikal’in olduğu tespit edildi.

Mali müşaviri 30 sayfa ifade verdi

Dilan ve Engin Polat çiftinin şirket avukatı ve mali müşaviri olan Ahmet Gün’ün 30 sayfa ifade verdiği öğrenildi. İfadesinde, aylık 180 bin lira kazanç bildirdi ve suçlamalara ilişkin açıklama yapacağını ifade etti. Dilan Polat Güzellik Salonu ve diğer şirketlerle ilgili sorular da Gün’e yöneltilirken, sahte faturaların boyutu ve şirketler arası para transferleri sorgulandı.

250 milyon TL’lik şüpheli para akışı, soruşturmanın en çarpıcı detaylarından biri olarak dikkat çekti. Ahmet Gün, bu para akışı hakkında bilgi sahibi olmadığını iddia etti.