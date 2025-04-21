Dışişleri Bakanlığı: Alain Berset Türkiye'ye geliyor

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, 22 Nisan 2025 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu ziyaret Berset'in göreve başlamasından bu yana Ankara'ya yapacağı ilk resmi ziyaret olacak.​

Berset Antalya Diplomasi Forumu'na katılmıştı.

Alain Berset, 25 Haziran 2024 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından Genel Sekreter olarak seçildi ve 18 Eylül 2024'te görevine başladı.

Göreve geldikten sonra yaptığı açıklamalarda, Avrupa Konseyi'nin temel değerleri olan insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü koruma konusundaki görüşlerini ön plana çıkarmıştı. Berset Ukrayna konusunda da temaslarda bulunacak.