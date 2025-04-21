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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayirli mevkidaşı Attaf ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi. Bakan Fidan'ın bugün ayrıca Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayirli mevkidaşı Attaf ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün gittiği Cezayir'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan bugünkü temasları kapsamında Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi.

Görüşmede bölgesel konular masaya yatırıldı

Görüşmede küresel ve bölgesel konular ele alındı. Bakan Fidan, temasları çerçevesinde Cezayirli mevkidaşıyla Ahmed Attaf'la birlikte Türkiye-Cezayir Ortak Planlama Grubu'nun (OPG) üçüncü toplantısına eş başkanlık yapacak.

Bakan Fidan, Tebbun'la görüşecek

Ziyareti vesilesiyle dün Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğu'nun da resmi açılışını gerçekleştiren Bakan Fidan'ın bugün ayrıca Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Son görüşme Johannesburg'ta yapılmıştı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son olarak Cezayirli mevkidaşıyla 21 Şubat 2025'te Johannesburg'ta düzenlenen G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ikili görüşme gerçekleştirmiş; Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf, 11- 13 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen 4. Antalya Diplomasi Forumu'na da katılmıştı.

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