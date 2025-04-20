  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Yasal yollara başvurulacak!
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Yasal yollara başvurulacak!

Dışişleri Bakanlığı, KKTC merkezli bir yayında Bakanlık ve Hakan Fidan’a yönelik yer alan asılsız ve delilsiz iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek, yasal yollara başvurulacağını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Yasal yollara başvurulacak!
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, KKTC merkezli bir yayın organındaki haberde dile getirilen iddiaların tamamıyla gerçek dışı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, herhangi bir somut delile dayanmayan bu asılsız iddialar karşısında yasal yollara başvurulacağı kaydedilerek, "Devlet kurumlarının güvenilirliğini ve kişilerin itibarını zedelemeyi hedefleyen bu yalanların, bilahare bazı çevreler tarafından kamuoyu önünde tekrar edilmesi ise son derece sorumsuz bir tavırdır. Akıl ve mantık dışı kurguları yinelemek suretiyle yürütülen bu sistematik iftira ve karalama kampanyasına itibar edilmemelidir." ifadelerine yer verildi.

Ankara merkezli uyuşturucu operasyonu: 90 kişi tutuklandıAnkara merkezli uyuşturucu operasyonu: 90 kişi tutuklandıGündem

 

Altun'dan CHP'ye tepki: Özür dilemeye davet ediyoruzAltun'dan CHP'ye tepki: Özür dilemeye davet ediyoruzGündem

 

Gündem
Erbakan: Yüzde 7'yi,17'ye, 27'ye, 57'ye çıkaracağız
Erbakan: Yüzde 7'yi,17'ye, 27'ye, 57'ye çıkaracağız
Ankara merkezli uyuşturucu operasyonu: 90 kişi tutuklandı
Ankara merkezli uyuşturucu operasyonu: 90 kişi tutuklandı
İmamoğlu: İlk fırsatta ziyaret edeceğim
İmamoğlu: İlk fırsatta ziyaret edeceğim
Rasim Ozah Kütahyalı 'Beyaz Futbol' kararı: Osman Gökçek kararıma saygı duydu
Rasim Ozah Kütahyalı 'Beyaz Futbol' kararı: Gökçek kararıma saygı duydu
Özgür Özel Paskalya Bayramı'nı kutladı
Özgür Özel Paskalya Bayramı'nı kutladı
Arıkan: Bu plana uymak hiç kimseyi ensar yapmaz ancak zalim yapar
Arıkan: Bu plana uymak hiç kimseyi ensar yapmaz ancak zalim yapar