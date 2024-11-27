Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması: Zarar tazmin edilmeli

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail’in ateşkese harfiyen uyması ve Lübnan’da yol açtığı zararı tazmin etmesi için uluslararası toplum tarafından baskı kurulmalıdır" denildi.

"Zarar İsrail'den tazmin edilmeli"

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan ve İsrail arasında sağlanan ateşkesle ilgili değerlendirme yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Lübnan’da ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyor ve ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

İsrail’in ateşkese harfiyen uyması ve Lübnan’da yol açtığı zararı tazmin etmesi için uluslararası toplum tarafından baskı kurulması gerektiği belirtilen açıklamada, "Türkiye, Lübnan’da iç barışın tesisi amacıyla gerekli desteği sunmaya hazırdır. Bu vesileyle, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Gazze’de bir an önce kalıcı ve kapsamlı ateşkes ilan edilmesi ve İsrail’in saldırgan politikalarına son vermesi gerektiğini hatırlatmak isteriz" denildi.