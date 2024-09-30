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Dizi setinde korkunç olay! Oyuncularla vedalaşıp intihar etti

İlk bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Güzel Aşklar Diyarı dizisinin setinde üzücü bir olay yaşandı. Kostüm ekibinde son asistan olarak görev yapan Melek Üstündağ'ın intihar ettiği haberi alındı.

Haber Merkezi
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Dizi setinde korkunç olay! Oyuncularla vedalaşıp intihar etti
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Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli gibi usta oyuncuların yer aldığı ve Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu Güzel Aşklar Diyarı daha başlamadan korkunç bir olayla sarsıldı.

Psikolojik ilaçlar kullandığı öne sürüldü

Ekipteki kostüm biriminde asistan olarak görev alan Melek Üstündağ intihar etti. Psikolojik ilaçlar kullandığı öne sürülen Üstündağ’ın teknik ekibe bir haftalığına dahil olduğu öğrenildi.

Set ekibiyle vedalaştı

Olayın üç gün önce güzel aşklar diyarı’nın ürgüp’teki setinde gerçekleştiği bilgisi kaydedildi. görgü tanıklarından alınan bilgiye göre çekimler bittikten sonra set ekibi ile vedalaşarak set aracına binen melek üstündağ, aracı sete yakın olan bir köprüde durdurarak inmek istediğini söyledi. araçtan iner inmez kendisini köprüden aşağı bırakan üstündağ ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda hayat mücadelesi veren Melek Üstündağ’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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