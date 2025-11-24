  1. Ekonomim
  DP, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan ayrıldı
DP, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan ayrıldı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan ayrıldıklarını açıkladı.

DP, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan ayrıldı
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Haydar Altıntaş ortak bir açıklama yaptı. Uysal, partilerinin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndan çekildiğini açıkladı.

Uysal, partisinin İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısına, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmenlere rahmet dileyerek başladı.

"Müzakere süreci, yeni anayasa ile zaman ayarlıdır"

"Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında yapılanları eleştiren Uysal, "Bu, adı konulamayan süreç AK Parti sözcüleri tarafından aksi iddia edilse de kayıt ve şarta bağlı müzakere süreci, yeni anayasa ile zaman ayarlıdır." diye konuştu.

Milletin birliğini ve Cumhuriyet'in esas ilkelerini esas alarak siyaset yaptıklarını aktaran Uysal, "Komisyona temsilci verme kararımız terör örgütlerine ya da karanlık yapılara zımni bir onay vermek değil, milletin gözü önünde, TBMM çatısı altında milletin sesiyle, iradesiyle konuşma sorumluluğundan dolayıydı." ifadesini kullandı.

Komisyon kararına tepki: Milletin vicdanı katlediliyor

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun üye tam sayısının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırdığını anımsatan Uysal, şunları söyledi:

"Gelinen noktada AK Parti-MHP ortaklığının teklifiyle komisyonda alınan karar, tarihi, vicdani, daha ötesinde milli bir anlayışla bu komisyonda duramayacağımızı bizlere göstermiştir. Terörist başının ayağına gitmek, dahası milletin verdiği temsil vazifesi dolayısıyla bir nevi milleti de kendi evladının katilinin, bir hainin ayağına götürmek yanlışına karşı komisyondan çekildiğimizi beyan ve ilan ediyoruz. Ne acı ki 64 sene evvel şehit Başbakanımız Menderes'in şahsında milli iradenin katledildiği İmralı, bu kez de milletin vicdanının katline sahne olacak."

 

