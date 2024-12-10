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Dr. Özlem Cankurtaran yaşamını yitirdi (Özlem Cankurtaran kimdir?)

2015-2019 yılları arasında Çaba Derneği başkanlığını da yapan Dr. Özlem Cankurtaran 54 yaşında yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
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Dr. Özlem Cankurtaran yaşamını yitirdi (Özlem Cankurtaran kimdir?)
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Acı haberi Çaba Derneği duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çaba Derneği Onursal Başkanı Dr. Özlem Cankurtaran'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi 12 Aralık Perşembe günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. Başımız sağ olsun."

Dr. Özlem Cankurtaran kimdir?

Avukat Hasan Öztürk ve Mimar Tuna Öztürk çiftinin kızı olan Özlem Cankurtaran, Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya geldi. Başarıyla mezun olduğu lisenin ardından İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne girmiş ve tıbbi doktorluk hayatına başladı. Mezuniyetin ardından mecburi hizmet yeri olan Tokat'ın Erbaa ilçesi Doğanyurt Köyü'nde çalışma hayatına atıldı. Cankurtaran, mecburi hizmeti Tokat Erbaa'da yaptıktan sonra Göğüs Cerrahisi alanında uzmanlığını tamamladı.

İhtisasını ise Yedikule Göğüs Cerrahisi'nde tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünde Fizikokimya Profesörlüğü, Çaba Derneği Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlenen Dr. Özlem Cankurtaran, TRT Haber’de Hasta Yakını isimli programını sundu. 2015 - 2019 yılları arasında Onursal Başkanı olduğu Çaba Derneği'nde faaliyet gösterdi.

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