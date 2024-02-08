Dr. Şeref Oğuz: MB'nin bu kabiliyetiyle faiz 1000 olsa enflasyona faydası yok

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu sunumunu ekonomim.com'a değerlendiren Dr. Şeref Oğuz, enflasyonun artık Merkez Bankası'nın kabiliyet alanlarının dışına çıktığı görüşünü savundu.

Oğuz şunları söyledi:

"Merkez Bankası Başkanı bir guvernörden ziyade Merkez Bankası Müdürü gibi geldi bana. Hafize Gaye Erkan'ın uygulamaya kuyduğu Merkez Bankası politikasının karbonkopisi gibi bir kopyasının sadık beksisi olacağım dedi. Ve gördüğüm kadarıyla Hafize Gaye Erkan'dan önce yüzde 5 olan Merkez Bankası'nın ideal enflasyon hedefini, temennisini yüzde 36'ya yükseltmiş oldu.

Seçim sonrası sımsıkı para politikasına geçiyoruz

Ancak 'dezenflasyonist politika bizim en önemli hedefimizdir cümlesiyle de şunu gösteriyor; seçimden sonra sıkı para politikası sımsıkı para politikasına döndürülüceğini gösteren bir işaret aldım bundan. Fakat sürecin matematiğini konuştuk, endeks marifetiyle bunların olacağını düşündük ama enflasyon raporu sunumunda şunu bir daha gördüm ki; enflasyon artık Merkez Bankası'nın kabiliyet alanları dışına taşmıştır.

Bundan sonra katır sırtında devam edeceğiz

Şu ana kadar iyi geldik ama bundan sonra katır sırtında devam edeceğiz. Nedir katır sırtı? Maliye politikaları, üretim politikaları, ihracat politikaları... Çünkü Merkez Bankası'nın kabiliyetinin sınırlarında faizi yüzde 1000'de yapsan enflasyona bir faydası yok, ekonomiyi daha da rezil edersin. Yani şunu söylemek istiyorum, Merkez Bankası elinden geleni yaptı, kararlı bir duruş sergiledi, ama tahminlerle temenniyi karıştırmaya da devam etti."