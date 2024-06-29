Dursun Özbek’e ait otelde yangın paniği

Olay, saat 16.30 sıralarında Taksim Talimhane’de bulunan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’e ait Point Hotel’in arka kısmındaki restoranda meydana geldi.

Restoranın depo bölümünden dumanların yükselmesiyle birlikte olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine gelmesi ile birlikte yangın söndürme çalışmaları başlatıldı.

Yangının merkezine ulaşmakta güçlük çeken itfaiye ekipleri, yoğun çaba sarf etti. Balta ve elektrikli testere yardımıyla bölgeye ulaşan ekipler, kısa süre içerisinde yangını söndürdü.

Olayın ardından depo bölümünde maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.