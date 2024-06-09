Dursun Özbek'ten Fenerbahçe kongresi açıklaması: İki tane başarısız başkan konuşuyor

Dursun Özbek Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi ve yeni sezonun transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'deki olağan seçimli genel kurula ilişkin Özbek şunları söyledi, "Özellikle dün rakip takımın genel kurulu vardı. Seçimli genel kuruldu. Kongrelerini de izledik. Küfür, saldırma. Nasıl bir kongre olduğunu gördük. Kongrenin bir tarafındaki aday salonu terk ediyor. Sizlerin yorumuna bırakıyorum."

"Galatasaray başkanına bir şey söylerken iki kez düşünsün"

Dursun Özbek ayrıca, "Kongre dağıldı. Tek taraflı konuşmalar yapıldı. Sonrasında iki başkan televizyon programında konuştular. Türk sporu, Türk futbolu hakkında bir şeyler söylenecek zannetti insanlar. Sporla ilgili olmayan tartışmalar. Ali bey Galatasaray başkanının adını ağzına alırken iki kez düşünsün. Biraz dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Aziz bey ikili mikili bir şeyler söyledi ama kendisi destede yok. Dolayısıyla Türk sporuna fayda getirmesini umduğumuz toplantı bir şey sağlamamıştır. Galatasaray başkanına bir şey söylerken iki kez düşünsün. İki tane başarısız başkan konuşuyor. Başarılı olmaları bu tavırlarıyla mümkün değil. Galatasaray'ın başarılarını yaşamaya devam edecekler." ifadelerini kullandı.

"Bankalar birliği konusu çok net"

Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için projelerin hazır olduğunu belirten Özbek, "Bankalar birliği konusu çok net. Oradaki hedefimiz en kısa sürede çıkmak. Seçim dönemine denk geldi. Projesi hazır. Yeni yönetime gelenlerin yapmasını daha uygun bulduk. Bankalar Birliği'nden çıkmanın doğru olacağını 6 sene önce söyledim. Rakiplerimiz yeni yeni söylemeye başladı." açıklamasında bulundu.

"Transfer çalışmaları sürüyor"

Rafa Silva ve transferle ilgili ise Dursun Özbek şu yanıtı verdi, "Benim beşinci ya da altıncı transfer dönemim. Bazı şeyleri önceden söylemenin kulüp menfaatine olduğunu düşünmüyorum. Transfer çalışmaları sürüyor. Bizdeki transferin yapılış tarzı bellidir. En kısa sürede bitirmeyi düşünüyoruz. Kamp dönemine yetiştirmek istiyoruz."