e-Devlet üzerinden 234 bin 588 "engelli kimlik kartı" verildi

Bakanlık, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine müracaat edilerek alınan engelli kimlik kartı başvurularını 28 Ağustos 2021'den itibaren e-Devlet üzerinden de kabul etmeye başladı.

Bu kapsamda bugüne kadar 234 bin 588 kişi e-Devlet'ten başvuru yapıp engelli kartı sahibi olurken, 4 kişinin başvuru süreci ise devam ediyor.

Başvuru nasıl yapılıyor?

Vatandaşlar engelli kimlik kartına "https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelliler-icin-kimlik-karti-basvurusu" linkinden başvuruda bulunabiliyor.

Kişilerin fotoğraf, vatandaşlık kimliği ve posta adresi bilgileri MERNİS paylaşım ağından, engelli sağlık kurulu raporu ise Sağlık Bilgi Sistemi (SBS) paylaşım ağından sağlanarak dijital ortamda başvuru sahiplerine engelli kimlik kartı düzenleniyor.

Düzenlenen kimlik kartı, kişilerin müracaat esnasında beyan ettikleri ya da MERNİS'te kayıtlı adreslerine 15 iş günü içerisinde gönderiliyor.

Engelli bireyler, ikamet ettikleri ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne 2 fotoğraf, nüfus cüzdanı ve engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya onaylı örneğiyle müracaat ederek de engelli kimlik kartına sahip olabiliyor.

Bu kapsamda, Bakanlık tarafından 1998 yılından bugüne 1 milyon 137 bin 309 vatandaşa engelli kimlik kartı verildi.

Kimlik kartı engelli vatandaşlara birçok imkan sağlıyor

Engelli kimlik kartına sahip olan vatandaşlar, kullandıkları toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat hakkından yararlanabiliyor. Tüm resmi ve özel halk otobüsleri, deniz ulaşım araçları ve TCDD bünyesindeki trenlerden engelli bireyler ücretsiz faydalanabiliyor. Ayrıca Türk Hava Yollarının tüm iç hat uçuşlarında yüzde 20 ve Türkiye çıkışlı dış hat uçuşlarında yüzde 25 indirim sağlanıyor.

Engelli Kimlik Kartı ve engelli olduğunu gösterir sağlık kurulu raporuyla birlikte belediyeye müracaat ederek, 200 metrekareden küçük tek konutu olan engelli bireyler, emlak vergisinden muaf tutuluyor.

Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının temininde Katma Değer Vergisi (KDV) alınmıyor.

Müze ve ören yerleri, milli parklar, tabiatı koruma alanları ve tabiat parklarını ücretsiz ziyaret edebiliyor. Ayrıca devlet tiyatrolarından ücretsiz yararlanabiliyor. GSM operatörlerince engelli kişilere özel tarifeler uygulanıyor.

TOKİ tarafından hazırlanan projelerde planlanan konut sayısının yüzde 5'i kadarı engelli vatandaşlar için ayrılıyor. Engelli vatandaşlar kimlik fotokopisi ve engelli sağlık kurulu raporuyla başvuru yapabiliyor, konutların hak sahipleri ise kurayla belirleniyor.