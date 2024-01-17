e-Devlete giriş sorunu düzeldi mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, SGK ve Bağkur emekli maaşlarına ek yüzde 5 zam yapıldığını açıklamasının ardından e-Devlet sistemi üzerinden maaşını kontrol etmek isteyenler sitenin çökmesine neden oldu. Peki e-Devlet giriş sorunu düzeldi mi, e-Devlete giriş sorunu nasıl düzelir?

Siteye girişte, "Bu sayfa çalışmıyor", "Yönlendiriliyorsunuz bekleyin", "Sistemde sorun var" şeklinde ifadelerle karşılaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı zam oranlarının yürürlüğe girebilmesi için öncelikli olarak, buna ilişkin bir kanun değişikliği yapılması gerekiyor. Dolayısıyla e-devlete girilebilmiş olsa bile yine emekliler yüzde 33.57'lik artış oranını görebilecekler.

Siteye girişte yaşanan zorluklar, kullanıcıları e-Devlet'in neden açılmadığı konusunda araştırmalara yönlendiriyor. Yoğun talep, teknik sorunlar veya altyapı güncellemeleri gibi faktörlerin etkisi altında olabileceği düşünülüyor. Kamu kurumlarının hizmetlerine tek noktadan erişim sağlayan e-Devlet sisteminde erişim problemi yaşanıyor. Peki e-Devlet giriş sorunu düzeldi mi, nasıl düzelir?

e-Devlet çöktü mü?

e-Devlet sisteminde meydana gelen erişim problemleri, kullanıcılar arasında meraka neden oldu. Neden kaynaklandığı konusunda net bir bilgi bulunmazken, sistemin eskisi gibi çalışmaya başladığı gözlemlendi.

e-Devlet nedir?

e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir.

e-Devlet kapısı nedir?

Farklı kurumlar tarafından, farklı kanallar aracılığıyla verilen e-Devlet Hizmetlerinin, tek noktadan güvenli ve kesintisiz bir şekilde sunulduğu elektronik platformdur.

e-Devlet kapısı nasıl kullanılır?

Bir web tarayıcı veya mobil uygulama üzerinden kişisel bilgilere erişim veya güvenlik gerektiren entegre elektronik hizmetlere erişim için şifre, e-imza, mobil imza, internet bankacılığı ve TC Kimlik kartı gibi kimlik doğrulama araçlarıyla kullanılmaktadır. Tek bir kimlik doğrulaması (şifre, e-imza, mobil imza vb.) ile pek çok entegre elektronik hizmetleri aynı adresten (www.turkiye.gov.tr) alabilirsiniz.

Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik hizmetler için (vergi, harç vs. gibi) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu ödeme işlemleri de güvenli bir ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmektedir.

e-Devlet kapısında hangi hizmetler sunuluyor?

e-Devlet Kapısından sunulan hizmet türleri;

* Sorgulama Hizmetleri

* Başvuru Hizmetleri

* Bütünleşik Hizmetler (Birden fazla kurumun hizmetleri birleştirilerek oluşturulan hizmetler)

* Belge Üretme Hizmetleri

* Ödeme Hizmetleri

* Bilgilendirme Hizmetleri

* Ödeme Hizmetleri

* Abonelik Hizmetleri

Ayrıca, kamu kurumları arasında bilgi ve belgelerin paylaşımı e-Devlet Kapısı tarafından sunulan hizmetler ile sağlanabilmektedir.

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