Çanakkale'de 600 dönüm ekili arazi yangında zarar gördü: 1 kişi hakkında işlem başlatıldı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde dün tarım arazisinde yaşanan ve 600 dönüm ekili arazinin zarar gördüğü yangına ilişkin 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde dün tarım arazisinde çıkan yangının sorumlusu olduğu iddia edilen kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
600 dönüm ekili alan zarar gördü
Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 600 dönüm ekili alan zarar gördü.
Ekipler, yangının biçerdöverin çalışması sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığını belirledi. Yangının çıkışına neden olduğu tespit edilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.