Ece Güler'in ölüm sebebi belli oldu
İstanbul Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada kaybolan ve dört gün sonra bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel hastanede hayatını kaybetti. Gürel'in ölüm nedeni belli oldu.
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İstanbul’da Belgrad Ormanı’nda kaybolan ve dört gün süren arama çalışmaları sonucunda gece saatlerinde bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'in ölüm sebebi belli oldu.
Gürel'in uzun süre aç ve susuz kaldığı için organlarının iflas ettiği iddia edildi.
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