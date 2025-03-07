Ece Güler'in ölüm sebebi belli oldu

İstanbul’da Belgrad Ormanı’nda kaybolan ve dört gün süren arama çalışmaları sonucunda gece saatlerinde bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'in ölüm sebebi belli oldu.

Gürel'in uzun süre aç ve susuz kaldığı için organlarının iflas ettiği iddia edildi.