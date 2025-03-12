Ece Gürel’in esrarengiz kaybı ve ölümü: Sırrı cep telefonu çözecek

İstanbul Kağıthane'deki evinden 2 Mart günü ayrılan ve gittiği Belgrad Ormanı'nda 4 gün sonra sağ olarak bulunsa da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel ardından onlarca soru bıraktı.

Gürel'in ölümünü gizemli hale getiren en önemli detaylardan biri de montunu ve cep telefonunu bir yerde bırakmış olmasıydı.

Sırrı telefon çözecek

Eşyalarını bıraktığı yerden tam 6 kilometre uzakta bulunan Gürel'in başına ormanda neler geldi, genç kadın ne yaşadı? Bu soruların yanıtı henüz yok.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre durumu Gürel'in ormanda bulunan cep telefonu incelemesinin çözebileceği belirtiliyor. Gürel'in cep telefonu henüz açılamadı.

Telefonda son olarak kiminle konuştuğu, birilerini arayıp ulaşmak isteyip istemediği incelemeden sonra belli olacak.