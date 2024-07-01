Ecem Toplar kimdir? Ömer Çelik evleniyor... AK Parti medyadan gelin alıyor

AK Parti'deki tüm açıklamaları yapan sözcü Ömer Çelik gönlünü BengüTürk TV sunucusu Ecem Toplar'a kaptırdı. Düğün hazırlığı telaşı başlayan çift sosyal medyada da gündem olmayı başardı. BengüTürk TV'nin MHP'ye yakın bir anlayış sergilemesinden sonra, "Cumhur ittifakında bir kız alıp verme gerçekleşecek" şeklinde espiriler yapıldı. Peki Ömer Çelik'in evleneceği Ecem Toplar kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte tüm ayrıntılar...

ECEM TOPLAR KİMDİR?

Ecem Toplar, Türk televizyon sunucusu ve spikerdir. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Toplar, medya kariyerine genç yaşta adım atmıştır. Kendisi, özellikle haber sunuculuğu alanında tanınmış olup, çeşitli televizyon kanallarında çalışmıştır. Toplar, profesyonel ve etkileyici sunum yetenekleriyle izleyicilerin beğenisini kazanmış, sektörde saygın bir yer edinmiştir. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Ecem Toplar, aynı zamanda kişisel gelişim ve eğitim konularına olan ilgisiyle bilinir. Son olarak BengüTürk TV'de sunuculuk yapmaktadır.

ÖMER ÇELİK EVLENİYOR

Odatv.com'da paylaşılan habere göre, Daha önce bekarlığı ile pek çok kez AKP kulislerinde gündem olan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, dünyaevine giriyor. Çelik, MHP’nin yayın organı olan BengüTürk TV’de “Hariciye” isimli programın editörlüğünü yapan Ecem Toplar ile evlilik hazırlığı yapıyor. BengüTürk TV’nin MHP’ye yakın olması sebebiyle, Çelik ve Toplar’ın evliliği siyaset kulislerinde “Cumhur İttifakı içinde bir kız alıp verme gerçekleşecek” şeklinde yorumlandı. Diplomasi muhabiri olan ve zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da yurt dışı ziyaretlerine katılan Ecem Toplar ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in düğününün ne zaman yapılacağı henüz belli değil.

ÖMER ÇELİK KİMDİR?

Ömer Çelik, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) üyesi ve Türkiye'de siyasetçi olarak tanınır. 15 Haziran 1968'de Adana'da doğan Çelik, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında eğitim almıştır. AKP'de çeşitli görevlerde bulunmuş, 2013-2016 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı yapmıştır. Ayrıca, AKP'nin sözcüsü olarak da görev yapmış ve partinin politikalarını kamuoyuna açıklamada önemli bir rol oynamıştır. Çelik, özellikle diplomasi ve dış politika konularında uzmanlaşmış bir isimdir.