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Edirne-Havsa yolunda anız yangını faciaya neden oldu: 5 araç zincirleme kazaya karıştı

Edirne ile Havsa ilçesi arasındaki anız ve ağaçlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Haber Merkezi
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Edirne-Havsa yolunda anız yangını faciaya neden oldu: 5 araç zincirleme kazaya karıştı
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Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, yoğun duman oluşturdu. Dumanların Edirne-Havsa kara yolunu kaplaması üzerine yol çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bölgede 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralanırken, 4 kişi de hafif şekilde yaralanarak ambulansta tedbir amaçlı kontrol edildi.

Ekipler zor anlar yaşadı

Güvenlik güçleri bölgede araç geçişine izin vermezken, alevlerin yol kenarına kadar ulaştığı ve karşı şeride sıçradığı görüldü. Yangına müdahale eden ekipler, yoğun duman nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye başladı.

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