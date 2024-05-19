Edirne'de, Hintli iş insanını fidye için alıkoyan kişiler adliyeye sevk edildi
Edirne'de iş vaadiyle kandırdıkları Hindistan vatandaşını alıkoyan ve ailesinden fidye isteyen 3'ü Pakistan uyruklu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye getirildi.
Dün Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Edirne'ye gelen Hindistan vatandaşı A.K.R'den haber alınamadığı, ailesine işkence görüntüleri gönderen şüphelilerin oğullarını serbest bırakmak için 500 bin rupi istediği ihbarı üzerine çalışma başlatılmıştı.
Yancıkçı Şahin Mahallesi Şeyh Çelebi Cami Sokak'taki bir evde alıkonulduğu tespit edilen A.K.R, adrese düzenlenen operasyonla kurtarılmıştı.
Pakistan uyruklu 3 şüpheli ile evi kiralayan Türk vatandaşı M.K. gözaltına alınmış, A.K.R. ifadesinin alınmasının ardından kentten ayrılmıştı.