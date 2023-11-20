Eğitime kar engeli: Hangi illerde okullar tatil edildi? (20 Kasım kar tatili, yarın okul var mı?)

Öğrenciler şimdi yurt genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, "Pazartesi günü okul var mı, tatil mi? Ara tatil uzatılacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Şile

İstanbul’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile İlçesi’nde 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Bu karara paralel olarak, Şile ilçesindeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacak.

Zonguldak

Zonguldak'ı etkisi altına alan fırtına nedeniyle kentte eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de 20 Kasım 2023 günü idari izinli sayılacakları ifade edildi.

Bolu

Bir tatil haberi de Bolu'dan geldi. Bolu Valiliği, il genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de bir gün idari izinli sayılacak.

Batman

Batman'da, aşırı yağış nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Batman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Bingöl

Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İlçe kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü için eğitime ara verildiği bildirildi.

Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Sinop

Sinop il merkezi ile bazı ilçelerde elverişsiz hava koşulları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kıyı kesimlerinde yaşanan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile Ayancık, Türkeli, Gerze ve Erfelek ilçeleri ve köylerinde tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, halk eğitim kurslarında, özel öğretim kurslarında 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verildi."

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanların 1 gün süre ile idari izinli sayılacakları belirtildi.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ve Sakarya'nın Hendek ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Akçakoca genelinde gün boyu sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava şartlarının devam ettiği ilçede birçok ev ve iş yerini su bastı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Sakarya

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin yüksek mahallelerindeki olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Dikmen, Aksu, Kurtuluş Karadere, Sümbüllü Kırktepe, Bakacak, Pazarcık, Eskibıçkı, Dede Düzü, Bıçkatik, Hicriye, Muradiye, Akçayır, Esentepe, Harmantepe mahallelerinde taşımalı eğitime Hendek Kaymakamlığınca 1 gün ara verildiği kaydedildi.

Kastamonu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşanan fırtına sebebiyle okul öncesi ve özel eğitim kademelerindeki tüm öğrenciler ve ilkokul ve ortaokul kademesinde taşımalı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.



Konu ile ilgili Cide Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü okul öncesi (anaokulu) ve özel eğitim çerçevesindeki tüm kademelerdeki öğrencilerimiz ile ilkokul ve ortaokulda taşımalı eğitimle gelen öğrencilerimiz için Eğitim Öğretime 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.