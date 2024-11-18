Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Son dakika... Ehliyet yenileme hakkında kritik açıklama

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Eski tip ehliyetlerin yenilenme süreci devam ederken son günün 1 Ocak 2025 tarihi olduğu açıklanmıştı. Yani eski tip ehliyete sahip olup ehliyetini yenilemeyenler trafiğe 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren çıkamayacaktı. Ancak işler değişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sürenin uzatıldığını açıkladı.

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILD MI?

Evet. Milyonlarca sürücünün hala ehliyetini yenilemediği ve nüfus dairelerinde oluşan yoğunluğun önüne geçebilmek adına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ehliyet yenileme işleminin uzatıldığını açıkladı. Böylelikle eski tip ehliyetlerini yenisiyle değiştirmek isteyenler söz konusu işlemi 31 Temmuz 2025 yılına kadar yapabilirler.

Ehliyet yenileme konusuyla ilgili X hesabı üzerinden paylaşım yapan Ali Yerlikaya, "Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı." ifadelerini kullandı.

Hem nüfus hem de sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunluğa dikkat çeken Yerlikaya, "Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta. Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim." dedi.

EHLİYET YENİLEME İPTAL Mİ?

Hayır. Sadece eski tip ehliyetlerin yeni tip ehliyetlere dönüştürebilmesi için açıklanan tarih 31 Temmuz 2025 yılına kadar uzatıldı. Böylelikle kamu ve özel kuruluşlarda oluşabilecek yoğunlukların önüne geçilebilmek hedefleniyor.

EHLİYET YENİLEMEK İÇN HANGİ BELGELER GEÇERLİ?

Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı

Yeni T.C. kimlik kartı ya da geçerli bir nüfus cüzdanı.

Eski Sürücü Belgesi

Mevcut ehliyetiniz.

Sürücü Sağlık Raporu

Aile hekimi veya yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü olur raporu.

Biyometrik Fotoğraf (1 Adet)

Son 6 ay içinde çekilmiş ve biyometrik standartlara uygun olmalı.

Kan Grubu Kartı veya Beyan

Kan grubunuzu gösteren bir belge veya yazılı beyan.

Adli Sicil Kaydı (Sürücü Belgesi İçin)

Genellikle Nüfus Müdürlüğü tarafından sistem üzerinden otomatik alınır; sizin ayrıca getirmenize gerek olmaz.

Ehliyet Yenileme Harcı ve Vakıf Payı Ödeme Dekontu

Harç bedeli ve vakıf payını ödediğinizi gösteren makbuz (Vergi dairesi, bankalar veya e-Devlet üzerinden ödenebilir).



EHLİYET RANDEVU ALAMIYORUM DİYENLER İÇİN...

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesinden veya Alo 199 çağrı merkezinden randevu alın. Randevu saatinde Nüfus Müdürlüğüne giderek belgelerinizi teslim edin. Başvurunuz onaylandıktan sonra yeni ehliyetiniz, PTT aracılığıyla adresinize teslim edilir.

Ehliyet yenileme harcı: Yenileme işlemleri için düşük bir tutar alınır (yaklaşık 15-20 TL).

Vakıf hizmet bedeli: 13 TL civarındadır.