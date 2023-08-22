Ek MTV hangi aylarda ödenecek, son tarih ne zaman?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) bu yıla özel bir kez yapılacak bir uygulama ile MTV tutarı kadar ek vergi getirildi. Ek MTV tutarı, 2023 yılının sonuna kadar ödenecek.

Peki Ek MTV ödemesi hangi tarihlere kadar yapılacak? İki taksitle ödenecek ek vergi, Ağustos ve Kasım aylarında tahsil edilecek. İlk ek MTV'nin ödemesinde son gün 31 Ağustos. İkinci taksit ise Kasım ayının sonuna kadar ödenecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi gerekçesiyle ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tahsili kararı almıştı. Ek MTV kararıyla 30 milyar liralık bir kaynak oluşturulması bekleniyor.

MTV, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yetkisini kullanması üzerine yüzde 122,9’luk yeniden değerleme oranı yerine yüzde 61,5 baz alınarak hesaplanmıştı.

MTV, ocak ve temmuz olmak üzere iki taksitte ödeniyor.

2022’de 1.300 cc silindir hacminin altında 1-3 yaş aralığındaki bir otomobilin yıllık MTV ödemesi 1.313 TL iken 2023 itibarıyla 2 bin 120 TL’ye çıkarılmıştı. Yani ocak ayında 1060 TL MTV ödemesi yapar bir vatandaş, temmuzda 1060 TL daha ödeyecek.