Vergi Uzmanı Mehmet Danış: “İncelemede olumlu rapor yazılma şansı yüzde 1 bile değil”

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) ile şirketlere mali/ticari danışmanlık hizmeti veren Pozitif MD Grup ortaklığında düzenlenen ‘Vergi Sorunları ve Çözüm Yolları’ başlıklı panelde; problem, inceleme ve dava konuları ele alındı. Toplantının açılışında vergi sorunlarının işletmeleri yakından ilgilendirdiğine dikkat çeken MESİAD Başkanı Adnan Gündoğdu, “Değişen mevzuatlar ve farklılıklar, işletmeler için zaman zaman ciddi zorluklar yaratıyor. Vergi sürecini bilinçli yöneten işletmeler maliyetlerini yönetebilir, cezai riskleri en aza indirebilir ve sürdürülebilir büyüme sağlayabilir” diye konuştu.



“Özel esaslar baş ağrıtıyor”

Kasım 2024’ten önce özel esaslar kapsamına alınan firmaların ‘özel esasların iptali ve genel esaslara geçiş’ davası açarak ticari faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Pozitif MD Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist, Mali Danışman & Vergi Uzmanı Mehmet Danış ise “1 Kasım 2024 itibariyle yürürlüğe giren 2 tebliğ elimizi kolumuzu bağladı. Açılan davalarda vergi dairesi, özel esasta olunmasına rağmen ‘mükellefleri özel esaslar kapsamına almıyorum, uygulamayı kaldırdık’ deyince, mahkemeler de davayı iptal ediyor. Bu tebliğin devamında, ‘özel esaslardan çıkacaksan seni ve mal aldığın firmayı incelemeye sevk edeceğim. Hakkında olumlu rapor yazılırsa özel esaslardan çıkaracağım’ denildi. Vergi incelemesine girdikten sonra hakkınızda olumlu rapor yazılma şansı yüzde 1 bile değil. Bu nedenle özel esaslar, başımızı ağrıtan ciddi bir dava olma yoluna gitti. Bünyemizdeki arkadaşların kurduğu Mükellef Sorunlarına Çözüm Arama Derneği, tebliğlerin iptali için hukuki yola başvuracak. Çünkü bu anayasaya aykırı olan ve ticaret hakkımızı engelleyen bir tebliğ” dedi.



“Tazminata hak kazandım, yeniden inceleme başlattılar”

Benzer sorunla karşı karşıya kaldığını dile getiren bir iş insanı ise “Özel esaslara giren şirketler fatura kesemiyor. Petrol istasyonlarımdan biri mühürlenip 6 ay kapalı kalınca ticaretim olumsuz etkilendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve maliyeye dava açtım. Mahkeme sonuçlandı, tazminat almaya hak kazandım. Konu bilirkişiye devroldu. 2023 yılı faaliyetlerini yeniden incelemeye aldılar. İş yapmayı, istihdam yaratmayı ve kar etmeyi unuttuk, davalar ve incelemelerde uğraşıyoruz” ifadesini kullandı.