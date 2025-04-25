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Ekrem İmamoğlu cezaevindeki hücresini çizdi, bayrak çağrısını yineledi

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu cezaevindeki odası çizerek bayrak çağrısını yineledi.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu cezaevindeki hücresini çizdi, bayrak çağrısını yineledi
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Tutuklanarak görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ndeki odasını çizdi. İmamoğlu, duvarında Türk Bayrağı'nın asılı olduğunu söyledi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu, söz konusu sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ben odamı çizdim, arkadaşlarım da resmettiler. Hücremin duvarına şanlı bayrağımız asılı. Tüm Türkiye'ye çağrımı yineliyorum. 19 Mayıs'a kadar evlerde, iş yerlerinde, köylerde, şehirlerde, arabalarda, telefonlarda Türk Bayrağımız olsun. Milli egemenliğimizin sembolü her yerde olsun."

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