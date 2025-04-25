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Kandilli Rasathanesi duyurdu! İstanbul güne depremle uyandı

İstanbul'da Gürpınar açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Kandilli Rasathanesi duyurdu! İstanbul güne depremle uyandı
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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 8.40'ta meydana gelen depremin derinliği 7.8 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise sarsıntının boyutunu 3.7 olarak ölçtü. Rasathaneden yapılan açıklamada depremin merkez üssü Gürpınar olarak bildirildi.

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