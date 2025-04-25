Kandilli Rasathanesi duyurdu! İstanbul güne depremle uyandı
İstanbul'da Gürpınar açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 8.40'ta meydana gelen depremin derinliği 7.8 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 25, 2025
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [17.93 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-04-25
Saat:08:40:00 TSİ
Enlem:40.84056 N
Boylam:28.47222 E
Derinlik:7.8 km
Detay:https://t.co/Q2kZSWY6qp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise sarsıntının boyutunu 3.7 olarak ölçtü. Rasathaneden yapılan açıklamada depremin merkez üssü Gürpınar olarak bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 25, 2025
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) https://t.co/yCgV7lHBvK
25.04.2025, 08:39:59 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 19.2 km#Kandilli