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Ekrem İmamoğlu, Haluk Bayraktar’dan tazminat alacak! Mahkeme kararını verdi

Ekrem İmamoğlu’nun, Baykar CEO’su Haluk Bayraktar hakkında açtığı hakaret davasında karar çıktı. Mahkeme, Haluk Bayraktar’ın Ekrem İmamoğlu’na 15.000 TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Haber Merkezi
ANKA
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Ekrem İmamoğlu, Haluk Bayraktar’dan tazminat alacak! Mahkeme kararını verdi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkamı Ekrem İmamoğlu'nun Baykar CEO’su Haluk Bayraktar’a açtığı hakaret davasında karar çıktı. 

Haluk Bayraktar İmamoğlu’na tazminat ödeyecek

İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, Haluk Bayraktar’ın Ekrem İmamoğlu’na 15.000 TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Kararın gerekçesi bir ay içerisinde açıklanacak.

14 Ocak 2025 tarihinde görülen duruşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı, “Müvekkilim ne PKK ne de başka bir terör örgütü ile ilişkilidir. Bu iddialar tamamen asılsızdır,” diyerek davanın kabulünü talep etti. Haluk Bayraktar’ın avukatı ise müvekkilinin ifadelerinin eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Mahkeme, hakaret eyleminin sabit olduğuna karar vererek, Haluk Bayraktar’ı yasal faiziyle birlikte 15.000 TL tazminat ödemeye mahkum etti. Tarafların kararı istinaf mahkemesine taşıma hakkı bulunuyor."

Ne olmuştu?

Bayraktar, X üzerinden yaptığı paylaşımda "Bu PKK’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim" demişti

İBB açıklamasında "Ramazan ayında bile iftira ve kumpastan geri durmayanların bayramda da aynı kötülüklere devam etmesine şaşırmıyoruz" ifadelerine yer verilmişti. 

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