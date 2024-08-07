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Ekrem İmamoğlu'ndan Roblox yasağına tepki: "Akıl alır gibi değil"

Oyun platformlarından Roblox'a erişim engeli getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu kararları verenler yeni dünyadan, ekonomiden, teknolojiden bihaber akıllar." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'ndan Roblox yasağına tepki: "Akıl alır gibi değil"
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sitesinde yer alan bilgiye göre Amerikan video oyunu geliştiricisi Roblox Corporation'ın aynı adlı oyunu, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Instagram’dan sonra, 15 milyondan fazla kullanıcısı olan ve kullanıcıların oyun geliştirebildikleri çevrimiçi oyun platformu #Roblox'a da erişim yasağı gelmiş olması akıl alır gibi değil. Bu kararları verenler yeni dünyadan, ekonomiden, teknolojiden bihaber akıllar."

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