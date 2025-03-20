İmamoğlu'ndan 3 kelimelik videolu Saraçhane paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararına tepki gösteren binlerce kişi Saraçhane'de bir araya geldi. İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İBB binası önünde toplanan kalabalığa hitap etti.

İmamoğlu, Saraçhane'deki İBB Binası önünde gerçekleşen eylemin görüntülerini sosyal medya hesabından "Bu Millet Büyüktür!" ifadeleriyle paylaştı.