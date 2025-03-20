  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İmamoğlu'ndan 3 kelimelik videolu Saraçhane paylaşımı
Takip Et

İmamoğlu'ndan 3 kelimelik videolu Saraçhane paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından videolu mesaj paylaşıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İmamoğlu'ndan 3 kelimelik videolu Saraçhane paylaşımı
Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi. 

Gözaltı kararına tepki gösteren binlerce kişi Saraçhane'de bir araya geldi. İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İBB binası önünde toplanan kalabalığa hitap etti. 

İmamoğlu, Saraçhane'deki İBB Binası önünde gerçekleşen eylemin görüntülerini sosyal medya hesabından "Bu Millet Büyüktür!" ifadeleriyle paylaştı. 

Gündem
Marmaray'da 'Ekrem İmamoğlu' protestosu
Marmaray'da 'Ekrem İmamoğlu' protestosu
Hakkında soruşturma açılmıştı! Marmaris Belediye Başkanı Ünlü: Ben de şikâyetçi oldum
Hakkında soruşturma açılmıştı! Ünlü: Ben de şikâyetçi oldum
Gözaltındaki Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'tan ilk mesaj
Gözaltındaki Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'tan ilk mesaj
Gündem İmamoğlu kararlarına kilitlendi, AK Parti’de ‘bize de zarar verir’ yorumları var
Gündem İmamoğlu kararlarına kilitlendi, AK Parti’de ‘bize de zarar verir’ yorumları var
Ömer Eşki'den İmamoğlu tepkisi: Diplomasını yaktı
Ömer Eşki'den İmamoğlu tepkisi: Diplomasını yaktı
CHP Genel Merkezi'ne "Darbeye teslim olmayız" pankartı asıldı
CHP Genel Merkezi'ne "Darbeye teslim olmayız" pankartı asıldı