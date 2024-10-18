İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla iş birliği yaparak bebek acil hastalarını önceden belirlenmiş özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine yönlendiren ve bu süreçte ölümlerine neden olarak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 47 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Bu şüphelilerden 22'si tutuklu bulunuyor.

10 bebek yaşamını yitirdi

İddianamede, ölen 10 bebeğin "maktul", 5 kişinin "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğünün "suçtan zarar gören", 19 hastane ve sağlık şirketi "malen sorumlu", 47 kişi de "şüpheli" olarak yer aldı.

177 yıldan 582 yıla kadar hapis istemi

İddianamede suç örgütü elebaşısı şüpheliler F.S. ile İ.G'nin 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Ekrem İmamoğlu'ndan yenidoğan çetesi açıklaması

Türkiye'de infiale neden olan olayın ardından soruşturma derinleştirildi. Sosyal medyada birçok vatandaş sorumluların ve söz konusu adı geçen 19 kurumun ceza almasını isterken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

İmamoğlu, "Yenidoğan bebeklerin ölümünden menfaat sağlayan canilerin, çetelerin bu kötülüğü yaparken ortaya çıkan konuşmaları kan dondurucu. Ne yazık ki ülkemizde her gün dehşet ve kaygı verici gelişmelere tanık oluyoruz. Yenidoğan bebeklerin canına kast edecek kadar vicdansızlaşmış kim varsa, en üst dereceden cezalandırılması temennimdir." dedi.