İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk açıklama: Korkunun nedenini biliyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi.

Çağlayan Adliyesi'nde arbede çıktı

Partililer adliye çevresinde yoğunluk oluştururken, adliye önündeki meydanda polis araçları ve TOMA'lar yer aldı. C blok kısmında da zırhlı araçlar bekletildi. Adliye önünde toplanan kalabalığa polis müdahale etti.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, ifade sonrası adliyeden beraber ayrıldı.

İmamoğlu'ndan açıklama: Korkunun nedenini biliyoruz

Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliye'sindeki ifadesinin ardından açıklamalarda bulunuyor.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Burada olmayan siyasi parti yok. Bu benim için en büyük gurur vesilesi. Çünkü burada tek tek ismini sayarsam yanlış olabilir ama bugün iktidar partisi hariç tüm siyasi partiler burada... Adaleti savunması için, adaletin tesisi için bize destek olmak için geldiler. Çünkü gerçekten 16 milyon insanın iradesi böyle bir ifade vermemeliydi.

Bugünkü mesele adalet meselesidir, bugünkü mesele hak arama meselesidir, bugünkü mesele geleceğimizdir. İstanbul'da yargı tacizinin en üst seviyesini yaşıyoruz ama yılmadık, yılmayacağız. Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.

Esenyurt'ta başlayan ve Ahmet Özer hocamızın sabahın köründe derdest edilerek hapse atılması, Beşiktaş'ta Rıza Akpolat kardeşimizin haksız yere tutuklanarak görevinden uzak uzaklaştırılması süreciyle beraber bu yargı eliyle süreci dizayn etme çabası devam etmektedir.

Tabii bugün büyük bir dayanışma ruhu içerisindeyiz. Dedim ya siyasi partilerimizin tamamı burada. Hatta genel başkanlarının bize katkı sunduğunu biliyorum.Her birisine Türkiye Cumhuriyeti'nin bu şanlı devletin bekası için, milletimizin birlik ve beraberliği için her birisine yürekten teşekkür ediyorum, minnet duygularımı iletiyorum.

Elbette, elbette benim siyasi yol arkadaşlarım bugün burada, hem İstanbul'umuzun hem ülkemizin farklı noktalarından yönetici dostlarımız burada, partimizin en üst seviyesinden üyesine kadar herkesin katkı sunduğu bir ortamın içerisindeyiz. Her daim yanımızda olan partimizdeki yol arkadaşlarımıza, bütün yöneticilerimize de teşekkür ediyorum, minnet duygularımı iletiyorum. 'Mesele vatansa gerisi teferruattır' diyerek bir arada olduğumuzu gösteren değerli dostum, abim Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum.

Mansur Yavaş: İktidar olduktan sonra Silivri’yi kapatacağız

İmamoğlu'nun ardından konuşan Mansur Yavaş, “Demokrasinin başlangıcı olarak inşallah iktidar olduktan sonra Silivri’yi kapatacağız" dedi.

İmamoğlu'nun ardından sözü alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şöyle konuştu:

"Sayın Başkan öncelikle size, İstanbul'a geçmiş olsun diyorum. Demokrasimize ve hukuka geçmiş olsun demiyorum. Geçmemeli bunlar. Türkiye'yi adeta açık hava cezaevine çevirmek istiyorlar. Tweet ortada bir yere gitmiyor. Bunun suç olup olmadığına cumhuriyet savcısı da iddia edemez.

Hukukta en son yol olan bu tedbire başvurulması yanlıştır. Bir tweet atıyorsunuz Silivri soğuktur diye espri yapıyorlar. Bu espri değildir. Bu demokrasi, hukuk ve ülkemiz adına utanç vericidir. Bir an evvel ülkenin gerçek demokrasiye kavuşması için hep birlikte çalışacağız. Bundan sonra kim olursa olsun hiçbir şekilde tutuklanmayacak. Hiçbirimiz yargılanmaktan ve soru sormaktan korkmuyoruz.

Değerli İstanbullular Silivri'de gereksiz yere tutuklu kalanları ziyaret edeceğiz. İnşallah iktidar olduktan sonra Silivri'yi kapatalım."

İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Sözümün eriyim, dediğim şeyler belli

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında başlatılan iki soruşturma kapsamında bugün adliyede verdiği ifade ortaya çıktı. İmamoğlu, "Sözümün eriyim, dediğim şeyler belli" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek' ve 'bilirkişi' soruşturmaları kapsamında avukatları Kemal Polat, Mehmet Pehlivan ve Nusret Yılmaz eşliğinde ifade verdi.

Sözcü'nün haberine göre İmamoğlu'nun verdiği ifade şöyle:

"Üzerime isnat olunan suçlamaları anladım. Malum 20/01/2025 tarihinde yapmış olduğum bir paneldeki konuşmada sarf ettiğim söylemlere dair Re'sen soruşturma açıldığını öğrendim. Konuya ilişkin beyanımın aynen şu şekilde geçmesini istiyorum. Bugün burada bulunmamın nedeni, hukukun değil talimatların egemen olduğu bir düzenden kaynaklandığını düşünmekteyim.

Şöyle ki; Ben 'hak yemem ama hakkımı da yedirmem' diyerek seçilmiş bir kişiyim. Ve sözümün eriyim. İsnat edilen suçla bağlantılı olarak dediğim şeyler belli, burada da tekrar ediyorum: 'Biz senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın... Senin evlatlarını sabahın köründe evinden kimse almasın... söküp atacağız ki senin dahi yuvana, çocuklarının geleceğine huzuru temin edelim. Bizim derdimiz bu.'"

Ekrem İmamoğlu’na iki soruşturma açıldı

İmamoğlu hakkındaki ilk soruşturma, 20 Ocak'ta Ülke Politikaları Vakfı'nın düzenlediği "Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması" isimli panelde yaptığı konuşmadaki ifadeleri nedeniyle başlatıldı. Başsavcılık, İmamoğlu'na, "Tehdit" ve "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarını yöneltti.

İkinci soruşturma ise, İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta Saraçhane'de düzenlediği bir basın açıklamasında kullandığı ifadeler nedeniyle başlatıldı. İmamoğlu, Saraçhane'deki açıklamasında kendisi ve CHP'li belediyeler hakkında yürütülen soruşturmalar ve davalara aynı bilirkişinin atandığını öne sürerek, bilirkişinin ismini açıklamıştı.

Başsavcılık, bu soruşturmada ise İmamoğlu'na, "Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarını yöneltiyor.