Ekşi Sözlük’ten boykot çağrılarına yanıt: Siyasi ve ticari bağlantımız yok

Ekrem İmamoğlu soruşturmaları ile birlikte başlayan protestolar ‘boykot’ çağrılarıyla devam ediyor. Pek çok marka ve ürün boykot kapsamına alınırken, medya ve sosyal platformlar da ‘sansür’ uyguladığı gerekçesiyle boykot listesinde yerini aldı.

Sosyal tartışma platformu ‘Ekşi Sözlük’ sansür iddialarına yanıt verdi. Ekşi Sözlük’ten resmi açıklama geldi. Platform, "siyasi veya ticari bağlantı" iddialarını kesin bir dille reddederken, moderasyon süreçlerinin bağımsız işlediğini vurguladı. Ekşi Sözlük’te kullanıcıların merak ettiği her soruyu tek tek yanıtlayan yönetim algoritmaların nasıl çalıştığına ilişkin de bilgi verdi.

Yapılan açıklamada, “Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, gündeme getirilen tüm iddiaları tek tek ele alarak açıklayacağız. Yeni soruları da ekleyerek güncel tutacağız, yanıtlanmamış soru kalsın istemiyoruz. Çünkü iftiralar gürültüyle yayılsa da gerçek kaybolmamalı” dedi.

İşte Ekşi Sözlük'ün açıklaması ve yanıtları

Ekşi Sözlük’ün herhangi bir siyasi yapıyla bağlantısı var mı?

Herhangi bir siyasi yapıyla bağlantımız yok. Siyasilerle ilişkimiz soru-cevap etkinliklerimizle sınırlı. Türkiye’de hem muhalifler, hem de iktidar tarafından diğer tarafı destekliyor olmakla itham edilen yegane mecra olmak kolay değil. Kimseye yaranmaya çalışmadığımızın en açık göstergesi bu olmalı.

Ekşi Sözlük’te muhalif entryler siliniyor mu?

Sözlük’te hiçbir entry muhalif veya iktidar yanlısı olması nedeniyle silinmiyor. Bir entry’de dile getirilen görüş ya da siyasi duruş, müdahale sebebi değil. Eleştirel, muhalif ya da farklı bakış açılarına sahip içerikler, sözlük kurallarına ve hukuka aykırılık içermediği sürece Sözlük’te yer bulmaya devam eder.

#ekşisözlükboykot nereden çıktı?

Son günlerde Ekşi Sözlük’te hakkında yazılan eleştirilerden rahatsız olan bazı kişilerin, platformun tamamını hedef gösterme amacıyla bu tür iddiaları ortaya attığını görüyoruz. Bu tür iddialar dile getirilirken dikkat çekici bir çifte standart ortaya çıkmaktadır: Sözlük’e yöneltilen aslı olmayan bu iddialar x üzerinden organize edilmekte, ancak bu iddialarda bulunan kişiler x’in uyguladığı sansür politikalarına veya erişim engellerine karşı değil boykot tepki dahi göstermemektedir.

Troll hesaplara neden müdahale edilmiyor?

Ekşi Sözlük olarak her zaman ifade özgürlüğünü savunduk. 2023 depremlerinde dezenformasyonla mücadele ettik. Bu süreçte, organize şekilde hareket eden ve platformu manipüle etmeye çalışan bazı hesapları tespit ettik ve kapattık.

Bu hesapların kapatılmasının ardından, hükümete yakın sosyal medya hesapları ve bazı medya kuruluşları tarafından büyük bir linç kampanyası başlatıldı. X'te ‘ekşi sözlük kapatılsın’ etiketiyle yürütülen kampanya sonucunda, platforma erişim engeli getirildi. Bu karar sonrası hukuki süreci başlattık ve kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık. Mahkeme, haklılığımızı tescilledi ve 11 ayın sonunda erişim engeli kaldırıldı.

Erişim engeli kalkmadan önce, bu kez farklı bir grubun organize hareket ettiğini tespit ettik ve aynı şekilde müdahale ettik. Bu hesapların kapatılmasının ardından, muhalif yetkililer tarafımıza ulaşarak hesapların yeniden açılmasını talep etti. Ancak işlemlerimizde hata bulunmadığından bu talebi reddettik.

Tüm bunların ardından, erişim engelinin kaldırıldığı gün, ana muhalefete yakın sosyal medya hesapları tarafından, bu kararın organize hareket eden hesapların kapatılmasıyla bağlantılı olduğu iddia edilmeye başlandı. Üst düzey yöneticiler tarafından da dile getirilen bu iddialar kısa sürede büyük bir linç kampanyasına dönüştü.

Bütün bu süreç boyunca farklı kesimlerden gelen yoğun eleştiriler ve baskılarla karşılaştık. İlkelerimizden taviz vermedik, kimseyle anlaşma yapmadık, kimseye ayrıcalık tanımadık. Tarafsızlığımızı koruyarak, platformun manipüle edilmesine kimden gelirse gelsin izin vermemeye özen gösterdik.

Ancak şunu da biliyoruz ki, her dönem çeşitli gündemlerle hareket eden ve zaman zaman “troll” olarak adlandırılan kullanıcı grupları tüm sosyal mecralarda olduğu gibi burada da var oldu, olmaya da devam edecek. Sözlük içerisinde bu tür kullanıcıların sözlük kurallarını ihlal ettiği durumlarda gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Bunu yaptığımız dönemlerde hem iktidara yakın, hem de muhalif kesimlerden sert tepkiler aldığımız da oldu.

Şunu da özellikle paylaşmak isteriz: Bir hesabın ‘troll’ olarak tanımlanması, tek başına kapatma sebebi değil. Bir yazarın yalnızca belli konularla ilgili içerik üretmesi de müdahale gerekçesi değil. Aynı şekilde, sözlükte hakim olan genel görüşlerle çelişen fikirler dile getirmek de kurallarımıza aykırı değil. Bugün de her siyasi görüşten, belirli ajandalarla içerik giren yazarlar bulunuyor. Ancak bu kullanıcılar, Sözlük’ün 220.000’i aşkın yazarının yalnızca çok küçük bir kısmını oluşturuyor.

Geçmişte olduğu gibi bugün de, baskılara karşı ilkelerimizden taviz vermeden hareket ediyoruz. Tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak, farklı seslerin bir arada var olabildiği bir ortamı korumak en temel amacımız. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da çok sesliliği gözeten bu dengeyi sürdürmek için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.

Muhalif kişiler Ekşi Sözlük’te hedef mi gösteriliyor?

Ekşi sözlük olarak, görüşü ne olursa olsun hiçbir bireyin hedef gösterilmesine, kişisel haklarının ihlal edilmesine veya güvenliğinin tehdit edilmesine kesinlikle müsamaha göstermiyoruz. Hedef gösterme içeren içerikler tespit edildiğinde veya şikayet yoluyla tarafımıza ulaştığında, söz konusu entry’ler hukuk kuralları çerçevesinde değerlendirilmekte; gerekli durumlarda yayından kaldırılmakta ve ilgili kullanıcılara yaptırım uygulanmaktadır.

Kullanıcılarımız ve ziyaretçilerimiz de bu sürecin bir parçasıdır. Her entry’nin yanında bulunan “şikayet et” butonu aracılığıyla içerik bildiriminde bulunabilir, içerik denetimi süreçlerine katkı sağlayabilirler.

Ekşi sözlük’ün kapanma nedeni muhalifler sahiplensin diye bir siyasi operasyonun parçası mıydı?

Ekşi Sözlük’e son iki yıl içinde içinde farklı gerekçelerle tam 6 kez erişim engeli getirilmiş olması, platformun herhangi bir siyasi operasyonun parçası olamayacağının açık bir kanıtı. Eğer söz konusu iddiada olduğu gibi bir ‘sahiplenme’ operasyonu planlansaydı, bu denli sık ve çeşitli gerekçelerle hukuka aykırı erişim engelleriyle karşılaşılması mantıklı olmazdı. Aksine bu durum, Ekşi Sözlük’ün bağımsız yapısının, farklı görüşlerin özgürce ifade edilebildiği bir mecra olmasının bazı çevrelerce rahatsız edici bulduğunu göstermekte.

Troll başlıkları neden ‘gündem’e giriyor?

Bir başlığın gündeme girmesi ve gündemde kalması yazarların bu başlığa entry girmelerine bağlı. Yazarların genelince troll başlık olarak nitelenen başlıkları gündeme taşıyan genel olarak eleştirel/tepkisel entry yazan yazarlar. Ekşi Sözlük’ün gündemini her zaman yazarlar belirliyor. (Sözlük’te an itibariyle 220.000’den fazla yazar bulunmakta.) Gündeme girmesini istemediğiniz başlıklara entry yazmamak istediğiniz sonucu almak için çoğu zaman yeterli olacaktır. İnternet’in ilk günlerinden bu yana bu konuda başkaca çözüm üretilebilmiş değil.

Hoşunuza gitmeyen başlıkları gördüğünüzde entry yazarak tepki vermekten kendinizi alıkoyamıyorsanız dilediğiniz yazarı ve yazarın açtığı/açacağı başlıklarını engelleyerek bu yazarın yazdığı içerikleri tamamen hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Böylelikle tepkisel entryler girerek istemediğiniz başlıkların gündeme girmesine, gündemde kalmasına yardımcı olmamış olursunuz.

Trollere admin paneli üzerinden hesap oluşturma, muhalif başlıkları aramada göstermeme, muhalif başlıkları silme yetkisi verildi mi?

Moderasyon işlemleri yalnızca ekibimizde bulunan kişiler tarafından yürütülüyor. Admin paneli üzerinden hesap oluşturma gibi bir uygulamamız ise zaten yok. Başlıkların görünürlüğünün kısıtlanması ya da silinmeleri ise tamamen moderasyon ilkeleri ve yasal zorunluluklar çerçevesinde gerçekleşir. Bu süreçte siyasi görüş ya da kullanıcı kimliği hiçbir şekilde belirleyici değil.

Tüm moderasyon işlemleri kayıt altına alınır ve gerektiğinde incelenebilir. Ayrıca, kullanıcılar da moderasyonun yaptığı işlemleri şeffaf bir şekilde modlog üzerinden takip edebilir. Ekşi Sözlük’ün güvenilirliğini korumak için süreçlerimizi denetlenebilir ve şeffaf bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz.

Ekşi Sözlük’ün ofisinde trollere ayrılmış bir oda var mı?

Ekşi sözlük’ün herhangi bir trolle, troll gruplarla ya da bu tarz yapılarla hiçbir ilişkisi ya da işbirliği yok ve olamaz. Dolayısıyla, ofiste trollere ayrılmış bir oda olduğu yönündeki iddia tamamen asılsız.

Doğuş grubuyla veya başka bir sermaye grubuyla ortaklığınız var mı?

Hayır, Ekşi Sözlük’ün Doğuş Grubu’yla veya herhangi başka bir sermaye grubuyla herhangi bir ortaklığı bulunmuyor. Platformun yalnızca iki ortağı var: kurucusu Sedat Kapanoğlu ve ortağı Başak Purut. Bu iki isim dışında herhangi bir yatırımcı, şirket, grup ya da hissedar yer almıyor.

Yazar hesabı satışı yapıyor musunuz?

Hiçbir şekilde yazar hesabı satışı yapmıyoruz, ne toplu, ne de tekil olarak. Üçüncü şahıslar tarafından satışa sunulmuş ya da satılmak üzere hazırlandığı tespit edilen hesaplar, fark edildiği takdirde kullanıma kapatılıyor.

Kullanıcı bilgilerini savcılıkla paylaşıyor musunuz?

Ekşi Sözlük, başta 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun olmak üzere Türk Hukukuna tabi bir internet sitesi olarak kanunen yetkilendirilmiş makamların taleplerini yerine getirmek yükümlülüğündedir. Bu kanuni bir zorunluluktur.

Neden fact check/community notes yok?

Diğer sosyal medya platformlarından farklı olarak Ekşi Sözlük’ün yapısı, bir konu hakkında tüm yazılanların bir başlık altında toplandığı, bir içeriğin tek başına sunulmadığı veya öne çıkarılmadığı, bir içeriği doğrulayan ve yanlışlayan içeriklerin de aynı başlıkta altında, birlikte sunulduğu bir akış sağlıyor. Bu sayede herhangi bir içeriğin doğrulanması veya yanlışlanması öncelikle platformun kullanıcıları tarafından yapılıyor. Ekşi Sözlük’ün dinamik yapısı nedeniyle dakikalar içinde bilgi kirliliğini önleyecek içeriğe aynı başlık altında ulaşabiliyorsunuz. Bu noktada, ‘doğru’yu belirleme yetkisinin belirli kişi ya da mercilere bırakılması fikri, Sözlük’ün yapısıyla çelişiyor.

Çünkü sözlük, doğrulama mekanizmasını merkezi otoriteler üzerinden değil, farklı görüşlerin aynı başlık altında buluştuğu kullanıcı katkısı üzerinden işletiyor. Bugün sosyal medya platformlarında uygulanan ‘community notes’ benzeri yapılar, Ekşi Sözlük’te zaten yazarların entry’leriyle doğal biçimde oluşuyor.

Deprem zamanı ekşi sözlük dahil tüm sosyal medya platformlarına bant daraltması uygulanırken Ekşi Sözlük’e bu sefer siyasi ilişkilerinden dolayı mı bant daraltması uygulanmadı?

8 şubat 2023 tarihinde bazı sosyal medya platformlarına uygulanan bant daraltmasında da Ekşi Sözlük hedeflenmemişti. O gün yaşanan yavaşlama, diğer sitelere erişemeyen kullanıcıların Ekşi Sözlük’e yığılması nedeniyle oluşan yoğun trafikten kaynaklanmıştı. Bant daraltmaya kısa süre sonra son verildi, tüm sosyal mecralara erişim normale döndü ama bundan bir süre sonra Ekşi Sözlük’e engelleme kararı çıktı ve eksisozluk.com 11 ay kapalı kaldı. Bu süreçte ekşi sözlük dışında bilindik hiçbir sosyal mecraya engelleme uygulanmadı.

Arama motorlarında CHP boykot yazınca neden AK Partili hesaplarca açılan başlıklar üstte çıkıyor?

Güncel boykot başlığında ‘CHP’ ifadesi yer almadığı için, arama motorlarında ‘CHP boykot’ gibi anahtar kelimelerle yapılan aramalarda bu başlıklar görünmemektedir. Ancak gündeme giren ‘2025 genel boykotu’ başlığı, ‘genel boykot’ gibi anahtar kelimelerle aratıldığında arama motorlarında üst sıralarda yer almaktadır.

29 mart 2025 CHP Maltepe mitingi başlığından entry silindi mi?

Entry silinme ve herhangi bir moderasyon müdahalesi kesinlikle olmadı. Gündemdeki başlıkların yanındaki rakamlar her zaman son 24 saatte girilen entry sayısını gösterir. Son 24 saatte girilen entry sayısı azaldığı takdirde bu sayı da haliyle azalır.

29 mart 2025 CHP Maltepe mitingi başlığını niçin sansürlediniz?

Başlığı kesinlikle sansürlemedik. İlgili şikayetleri incelediğimizde bize bu şikayetle ulaşan yazarların çoğunun başlığı açan kullanıcının başlıklarını engellediğini, bu yüzden bu başlığı göremediklerini tespit ettik.

Şişli Kent Lokantası’nın kapatılması başlığı neden kapatıldı?

Şişli Kent Lokantası’nın kapatıldığı yönündeki iddia, Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı; söz konusu başlık, dezenformasyon tanımına uygun şekilde hukuki yükümlülüğümüz doğrultusunda kapatıldı.

#ekşisözlükboykot başlığı neden gündeme girmedi ve login olmadan başlığı gündemde göremedim?

#ekşisözlükboykot başlığı yeri zaman içerisinde değişiklik gösterse de uzun süre gündemde kaldı. Ekşi Sözlük kanalına giren tüm başlıklar gibi, gündem filtresi kapsamında login olmayan ziyaretçilere gösterilmedi. Ayrıca, login değilken de gündem filtresini dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Troll hesaplar nasıl bu kadar hızlı yazar olabiliyor?

Ekşi Sözlük’te yazar olabilmek için kullanıcıların en az 10 entry girmesi ve bu süreçte düzenli olarak platformda aktif olması gerekir. Günlük girişlerin düzenli olması, çaylaklık sürecinin daha kısa sürede değerlendirilmesine katkı sağlar.

Ancak zaman zaman bazı kullanıcılar, bu süreci farklı yollarla aşmaya çalışmaktadır. Bunlar arasında daha önce yazar olmuş ancak uzun süredir kullanılmayan hesapların devralınması ya da bazı kullanıcıların yazar olduktan sonra yedekte beklettikleri hesapları daha sonra farklı amaçlarla aktif hale getirmesi gibi yöntemler yer alabilmektedir.

Bu tür hesaplar genellikle yazarlık sürecinde değil, yazarlık yetkisi kazandıktan sonra eski entry’leri profil dilini değiştirip troll içerikler paylaşmaya başlar. Dolayısıyla, görünürde yeni açılmış gibi duran bazı hesapların, aslında daha eski yazar hesapları olması mümkündür.

Reddit’te paylaşılan “Ekşi Sözlük’te troll hesap analizi” nasıl değerlendirilmeli?

Bahsi geçen analiz, ekşi sözlük’teki yazarların faaliyetlerini değerlendirmek için oldukça kısa bir zaman dilimini temel almakta. Böylesine sınırlı bir veri seti, platformumuzun genel dinamiklerini ve kullanıcı davranışlarını yansıtmakta yetersiz kalıyor. Ayrıca, yazarların ne zaman ve ne kadar entry gireceği konusunda herhangi bir kısıtlamada bulunmuyoruz. Dolayısıyla, herhangi bir yazarın kısa sürede yoğun bir şekilde entry girmesi, platformumuzun doğası gereği mümkün. Ekşi Sözlük moderasyonu, sözlük kurallarına ve topluluk standartlarına uygunluğu sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor. Yazarların entry giriş sıklığı veya sayısı, tek başına bir müdahale sebebi değil. Ancak, içeriklerin sözlük kurallarına uygunluğu titizlikle denetleniyor. Bu kriterler incelendiğinde benzer sonuçlar çıkan farklı görüşten yazarların olduğunu da görebilirsiniz. Ayrıca, hiçbir sosyal mecrada böyle kısıtlamalara gidilmiyor.

Bir kişi hakkında yazılan bir entry’e karşı hakkında entry yazılan kişiye cevap hakkı veriliyor mu?

- Evet, cevap hakkı veriliyor.